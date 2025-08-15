У серпні попит на оренду квартир у Чернівцях зріс. Це пов'язують із приїздом абітурієнтів з інших міст та областей, які шукають собі житло перед навчальним роком.

Пропозицій на таку кількість запитів не вистачає, каже рієлтор Асоціації фахівців з нерухомості України Євген Мензак. Через те на ринку відчувається "дефіцит", розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Скільки коштує оренда квартири в Чернівцях?

Однокімнатні квартири в серпні коштують мінімум 8 тисяч гривень на місяць. Двокімнатне житло можна орендувати за ціною від 10 тисяч гривень. Трикімнатне буде не аж надто дорожчим – від 12 – 13 тисяч.

Студенти, зазвичай, групуються й орендують дво- або трикімнатні квартири, щоб їм було дешевше оплачувати. Їм важливий не так ремонт, як локація та кількість кімнат. В середньому кімната для студента виходить на 4 – 5 тисяч гривень,

Вторинний житловий будинок у Чернівцях / Фото Суспільного

Найбільший попит мають квартири в центрі, зокрема, біля Чернівецького національного університету та інших навчальних закладів. Також популярні локації навколо проспекту Незалежності та вулиці Небесної Сотні.

Наразі ми відчуваємо дефіцит квартир, бо пропозицій оренди насправді не так багато, скільки хотілося б,

– коментує рієлтор.

Через те орендодавці в серпні зазвичай підвищують ціни приблизно на 10%. Винаймати стає дорожче приблизно на 800 гривень, буває і на 1500 гривень та більше залежно від типу житла.

Тобто фактор сезонності відчутно впливає на ринок. "Оренда двокімнатної квартири, яка зараз коштує 10 – 12 тисяч гривень, через тиждень може вартувати 15 – 16 тисяч гривень. Це залежить від попиту", – додав Євген Мензак.