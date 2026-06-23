Різниця у 7 разів: де в Європі найдорожча і найдешевша оренда

Оренда житла в Європі може відрізнятися у кілька разів навіть між столицями. У Женеві та Лондоні двокімнатна квартира коштує понад 3 000 євро на місяць, тоді як у частині балканських і східноєвропейських міст ціни стартують з кількох сотень євро.

Де в Європі найдорожче та найдешевше орендувати житло

Рейтинг Євростату охоплює 40 європейських міст і показує середню вартість оренди не мебльованої двокімнатної квартири хорошої якості без урахування комунальних платежів, пише 24 Канал.

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Найвищу ціну зафіксували у Швейцарії у Женеві – 3 350 євро на місяць. Серед столиць найдорожчим став Лондон, де оренда коштує 3 050 євро.

До найдорожчих міст також увійшли Дублін і Стокгольм – по 2 650 євро, Осло – 2 550 євро, Париж – 2 500 євро. У Копенгагені, Люксембурзі та Рейк'явіку середня оренда становить по 2 350 євро.

Серед найбільших економік ЄС найдорожчим містом залишається Париж. Для порівняння, у Берліні двокімнатну квартиру в середньому здають за 1 750 євро, у Мадриді – за 1 700 євро, а в Римі – за 1 650 євро.

Найнижчі ціни переважно у балканських та східноєвропейських столицях. У Скоп'є оренда такої квартири коштує 470 євро, у Приштині – 520 євро, в Анкарі – 770 євро. У Софії середня ціна становить 900 євро, у Нікосії – 910 євро, у Тирані – 920 євро, у Бухаресті – 930 євро.

Белград, Сараєво, Рига та Таллінн тримаються в діапазоні приблизно 1 100 – 1 150 євро. У Варшаві та Будапешті оренда сягає 1 300 євро, а Брюссель із показником 1 450 євро посів 22 місце серед 40 міст.

Чому вартість оренди так відрізняється

Ринки житла дуже локальні, тому ціни залежать не лише від країни, а й від конкретного міста. У Женеві, Лондоні чи Дубліні багато високооплачуваних працівників, міжнародних компаній і студентів престижних університетів. Усе це підтримує сильний попит на оренду.

Водночас пропозиція нового житла не встигає за попитом. Однією з головних причин експерти називають гострий дефіцит доступних квартир. У багатьох країнах Європи населення зростає, міграція посилює навантаження на міста, а будівництво не покриває цю потребу.

Через це частина європейських столиць уже обмежує короткострокову оренду й намагається стримати зростання цін. Додатково на ринок тиснуть високі процентні ставки та здорожчання будівництва. Купити житло стало складніше, тому більше людей залишаються орендарями, а попит ще більше зростає.

Попри загальну кризу, у частині країн Східної та Південно-Східної Європи оренда поки що значно нижча, ніж у популярних мегаполісах ЄС. Подекуди такі ціни можуть бути навіть нижчими, ніж у великих містах України.

Чому в Іспанії важко орендувати житло

Ринок довгострокової оренди житла в Іспанії стає дедалі менш доступним. За три роки середня вартість оренди в країні зросла на 30,7%, тоді як пропозиція житла для довгострокової оренди скоротилася на 30%.

У Малазі на оренду доводиться витрачати 52% чистого доходу, на Балеарських островах – 46%, у Барселоні – 42%, у Мадриді – 38%, а у Валенсії – 37%. Саме ці ринки залишаються одними з найскладніших для тих, хто шукає житло.