Где в Европе дороже всего и дешевле всего снимать жилье

Рейтинг Евростата охватывает 40 европейских городов и показывает среднюю стоимость аренды немеблированной двухкомнатной квартиры хорошего качества без учета коммунальных платежей, пишет 24 Канал.

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Самую высокую цену зафиксировали в Швейцарии, в Женеве – 3 350 евро в месяц. Среди столиц самым дорогим стал Лондон, где аренда стоит 3 050 евро.

В число самых дорогих городов также вошли Дублин и Стокгольм – по 2 650 евро, Осло – 2 550 евро, Париж – 2 500 евро. В Копенгагене, Люксембурге и Рейкьявике средняя арендная плата составляет по 2 350 евро.

Среди крупнейших экономик ЕС самым дорогим городом остается Париж. Для сравнения: в Берлине двухкомнатную квартиру в среднем сдают за 1 750 евро, в Мадриде – за 1 700 евро, а в Риме – за 1 650 евро.

Самые низкие цены преобладают в балканских и восточноевропейских столицах. В Скопье аренда такой квартиры стоит 470 евро, в Приштине – 520 евро, в Анкаре – 770 евро. В Софии средняя цена составляет 900 евро, в Никосии – 910 евро, в Тиране – 920 евро, в Бухаресте – 930 евро.

Белград, Сараево, Рига и Таллинн находятся в диапазоне примерно 1 100 – 1 150 евро. В Варшаве и Будапеште аренда достигает 1 300 евро, а Брюссель с показателем 1 450 евро занял 22-е место среди 40 городов.

Почему стоимость аренды так различается

Рынки жилья очень локальны, поэтому цены зависят не только от страны, но и от конкретного города. В Женеве, Лондоне или Дублине много высокооплачиваемых работников, международных компаний и студентов престижных университетов. Все это поддерживает высокий спрос на аренду.

В то же время предложение нового жилья не успевает за спросом. Одной из главных причин эксперты называют острый дефицит доступных квартир. Во многих странах Европы население растет, миграция усиливает нагрузку на города, а строительство не покрывает эту потребность.

Из-за этого часть европейских столиц уже ограничивает краткосрочную аренду и пытается сдержать рост цен. Дополнительное давление на рынок оказывают высокие процентные ставки и удорожание строительства. Купить жилье стало сложнее, поэтому все больше людей остаются арендаторами, а спрос растет еще больше.

Несмотря на общий кризис, в некоторых странах Восточной и Юго-Восточной Европы арендная плата пока значительно ниже, чем в популярных мегаполисах ЕС. Кое-где такие цены могут быть даже ниже, чем в крупных городах Украины.

Почему в Испании сложно снять жилье

Рынок долгосрочной аренды жилья в Испании становится всё менее доступным. За три года средняя стоимость аренды в стране выросла на 30,7%, тогда как предложение жилья для долгосрочной аренды сократилось на 30%.

В Малаге на аренду приходится тратить 52% чистого дохода, на Балеарских островах – 46%, в Барселоне – 42%, в Мадриде – 38%, а в Валенсии – 37%. Именно эти рынки остаются одними из самых сложных для тех, кто ищет жилье.