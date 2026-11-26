Навіть якщо паркінг охороняють, орендарю не завжди компенсують збитки за пошкоджений чи викрадений автомобіль. А якщо не перевірити документи перед оплатою оренди гаража чи паркомісця, можна залишитися і без грошей, і без місця для авто.

Як перевірити право власності на гараж чи паркомісце

Перед оплатою оренди необхідно з'ясувати, хто здає об'єкт – власник, суборендар чи оператор стоянки. Право власності на капітальний гараж або окремо оформлене паркомісце можна перевірити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, пише OLX Нерухомість.

Довідки гаражного кооперативу, перепустки та квитанції про сплату внесків не підтверджують право здавати об'єкт в оренду. При суборенді слід перевірити наявність відповідного дозволу та строк дії основного договору. Номер і розташування паркомісця мають відповідати документам.

Що врахувати під час огляду гаража та оплати оренди

Під час огляду важливо оцінити габарити гаража та воріт, можливість маневрування й відкривання дверей автомобіля. Варто звернути увагу на стан даху, стін, підлоги, вентиляції, замків та електромережі, наявність вологи, протікань і корозії.

У підземному паркінгу потрібно перевірити висоту стелі, освітлення, пішохідні виходи та можливість виїзду під час знеструмлень. Також не кожен паркінг має статус укриття. Для відкритих стоянок важливі умови користування взимку.

Крім щомісячної орендної плати, можуть виникнути додаткові витрати:

оплата охорони;

кооперативні внески;

оплата електроенергії;

виготовлення ключів чи перепусток;

депозит;

комісія посередника.

Які умови варто прописати в договорі оренди гаража чи паркомісця

У письмовому договорі слід зазначити конкретний об'єкт, строк оренди, умови її продовження, розмір і графік платежів. Окремо варто погодити режим доступу, обмеження користування, можливість заряджання електромобіля, обов'язки щодо ремонту, умови розірвання договору та повернення депозиту.

Договори оренди капітальних споруд на три роки й більше за загальним правилом потребують нотаріального посвідчення, хоча є винятки. В акті приймання-передачі варто зафіксувати наявні дефекти, передані ключі та показники лічильника.

Важливо розрізняти оренду паркомісця та послугу зберігання автомобіля. Камери відеоспостереження не замінюють страхування, а наявність охорони не означає, що її власник відповідатиме за автомобіль. Відшкодування збитків залежить від умов договору та обставин події.

Нагадаємо, найдорожчі паркомісця у новобудовах України продають у Полтаві, де медіанна стартова ціна становить 28 тисяч доларів. У Києві цей показник сягає 21 200 доларів, а найдешевше придбати паркомісце можна у Харкові – за 7 240 доларів.