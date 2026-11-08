Не Київ і не Львів: де в Україні паркомісце коштує 28 тисяч доларів

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Скільки коштують паркомісця у новобудовах України

За даними ЛУН, найдорожчі паркомісця в Україні продають у Полтаві – медіанна стартова ціна становить 28 000 доларів. Київ опинився на другому місці з показником 21 200 доларів.

В інших великих містах України вартість паркомісць також сягає десятків тисяч доларів. Зокрема, медіанні стартові ціни становлять:

Дніпро – 20 000 доларів;

Одеса та Рівне – 19 500 доларів;

Вінниця та Черкаси – 19 400 доларів;

Львів – 17 700 доларів.

У яких містах найдешевші паркомісця

Найдешевші паркомісця в Україні продають у Харкові, де медіанна стартова ціна становить 7 240 доларів. У Луцьку вона становить 11 800 доларів, а в Запоріжжі – 12 100 доларів. Дещо дорожче місця для автомобілів продають в Ужгороді та Хмельницькому – за 13 600 та 13 900 доларів відповідно.

Різниця між найдорожчою Полтавою та найдешевшим Харковом сягає 20 760 доларів. За вартість одного паркомісця в Полтаві можна придбати майже чотири такі місця в Харкові.

Нагадаємо, в Ужгороді однокімнатні квартири на вторинному ринку стали дорожчими, ніж у Києві. У листопаді 2026 року медіанна вартість такого житла становила 68 400 доларів, тоді як у столиці – 66 700 доларів.