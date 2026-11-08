Не Киев и не Львов: где в Украине парковочное место стоит 28 тысяч долларов

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Сколько стоят парковочные места в новостройках Украины

По данным ЛУН, самые дорогие парковочные места в Украине продаются в Полтаве – медианная стартовая цена составляет 28 000 долларов. Киев оказался на втором месте с показателем 21 200 долларов.

В других больших городах Украины стоимость парковочных мест также достигает десятков тысяч долларов. В частности, медианные стартовые цены составляют:

Днепр – 20 000 долларов;

Одесса и Ровно – 19 500 долларов;

Винница и Черкассы – 19 400 долларов;

Львов – 17 700 долларов.

В каких городах самые дешевые парковочные места

Самые дешевые парковочные места в Украине продаются в Харькове, где медианная стартовая цена составляет 7 240 долларов. В Луцке она составляет 11 800 долларов, а в Запорожье – 12 100 долларов. Несколько дороже парковочные места продаются в Ужгороде и Хмельницком – по 13 600 и 13 900 долларов соответственно.

Разница между самой дорогой Полтавой и самым дешевым Харьковом достигает 20 760 долларов. За стоимость одного парковочного места в Полтаве можно приобрести почти четыре таких места в Харькове.

Напомним,В Ужгороде однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали, чем в Киеве. В ноябре 2026 года медианная стоимость такого жилья составляла 68 400 долларов, тогда как в столице – 66 700 долларов.