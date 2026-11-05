Ужгород обігнав Київ за цінами на однокімнатні квартири: скільки коштує житло

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Які ціни на вторинному ринку житла в Ужгороді

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Ужгорода становить 68 400 доларів. За рік таке житло подорожчало на 10%.

Для порівняння, у Києві однокімнатні квартири коштують 66 700 доларів, а у Львові – 75 000 доларів. За рік у Києві ціни залишилися незмінними, а у Львові зросли на 9%.

Більші квартири в Ужгороді коштують значно дорожче. Медіанна вартість двокімнатної квартири становить 107 000 доларів, трикімнатної – 125 000 доларів, а житла з чотирма та більше кімнатами – 140 000 доларів.

Скільки коштують квартири в новобудовах Ужгорода

На первинному ринку Ужгорода медіанна стартова вартість квадратного метра становить 55 700 гривень. Проте ціни суттєво відрізняються залежно від класу житлового комплексу.

У листопаді 2026 року забудовники пропонують житло за такими цінами:

Преміумклас – 73 400 гривень за квадратний метр.

Бізнес-клас – 59 600 гривень за квадратний метр.

Комфорт-клас – 50 200 гривень за квадратний метр.

Економклас – 36 600 гривень за квадратний метр.

Скільки коштує оренда квартир в Ужгороді

У листопаді 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 36 800 гривень на місяць, що на 73% більше, ніж торік. За двокімнатне житло орендарям доводиться платити в середньому 48 400 гривень на місяць, а за рік ціни зросли на 63%.

На таке подорожчання значною мірою вплинула безпекова ситуація в Україні та внутрішня міграція населення. Через війну жителі інших регіонів переїжджають до відносно безпечного Ужгорода. Це посилює попит на орендоване житло, а обмежена кількість доступних квартир створює додатковий тиск на ціни.

Нагадаємо, у Києві квартири в новобудовах продовжують дорожчати, тоді як на вторинному ринку ціни знижуються. У жовтні 2026 року медіанна вартість квадратного метра в новобудовах столиці становила 65 тисяч гривень.