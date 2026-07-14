Квартири не орендують навіть зі знижкою: як атаки змінили ринок житла у Києві

Після посилення атак орендарі в Києві та передмісті почали відмовлятися від житла в окремих районах, навіть якщо власники знижують ціну. Попит зміщується на нижні поверхи й локації, які люди вважають безпечнішими, а близькість до центру вже не має такого значення, як раніше.

Як атаки змінили попит на оренду в Києві

У районах, які орендарі вважають небезпечними, квартири дедалі складніше здати. Деякі об'єкти майже не мають переглядів навіть після суттєвого зниження вартості, розповів керівник агентства нерухомості "КиївДомСервіс" Андрій Романов у коментарі Мінфіну.

Експерт пояснив, що трикімнатну квартиру площею 130 квадратних метрів у новому житловому комплексі на Лук'янівці до повномасштабної війни здавали за 2 500 доларів на місяць. Згодом орендну ставку знизили до 1 800 – 2 000 доларів, однак тепер власник не може знайти орендаря навіть за 1 000 доларів.

Серед локацій, яких люди намагаються уникати, називають Лук'янівку, Дарницю та Святошин. Менше цікавляться і житлом поруч із промисловими зонами, складами, заправками, логістичними об'єктами та поштовими відділеннями.

Квартиру може бути складно здати навіть у неушкодженому будинку, якщо поруч є об'єкти, які сильно постраждали після атак. Орендарі звертають увагу не лише на стан житла, а й на все, що розташоване навколо.

Змінилися й вимоги до поверху. Найчастіше люди шукають квартири на першому, другому або третьому поверсі, тоді як верхні поверхи розглядають рідше.

Куди переїжджають орендарі та що відбувається з цінами

Частина орендарів виїжджає з Києва у передмістя. Серед районів, які обирають найчастіше, – Обухівський, Петропавлівська та Софіївська Борщагівка, Ірпінь і Буча.

Водночас інтерес до центру Києва зменшується. Окремі квартири та будинки у Софіївській і Петропавлівській Борщагівці уже можуть коштувати дорожче, ніж житло в центрі столиці.

Попри літній сезон, попит на оренду залишається високим, а хороші квартири здають швидко. Звичних літніх знижок цього року немає, а ставки у Києві та передмісті загалом залишаються стабільними.

Після атаки відтік мешканців почався і з Вишневого. Нове житло шукають не лише орендарі, а й власники пошкоджених квартир, які поки не готові купувати іншу нерухомість. Навіть нижча ціна у Вишневому не завжди допомагає швидко здати квартиру. Частина людей готова платити більше, але обрати іншу локацію.

Нагадаємо, після масованої атаки у Вишневому пошкоджено 280 житлових будинків – 253 приватні та 27 багатоквартирних. Уряд спрямує понад 3 мільярди гривень на відбудову знищеного житла, капітальний ремонт пошкоджених будинків, відновлення мереж і компенсації за програмою "єВідновлення".