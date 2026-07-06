Як атаки вплинули на ринок житла на Лук'янівці
За даними ЛУН, Лук'янівка демонструє негативну динаміку, яка відрізняється від загальної ситуації у Шевченківському районі. Мікрорайон статистично тягне показники всього району вниз.
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Саме по Лук'янівському мікрорайону статистично значимо впала ціна, якщо дивитися в доларі, – на 22% за рік. Це при загальному падінні всього Шевченківського району на 15%, 0% та 8% в доларі на одно-, дво- та трикімнатні квратири відповідно за рік,
– розповіли експерти у ЛУН.
Окремо просіла оренда великих квартир. Найпомітніше падіння зафіксували в сегменті трикімнатних квартир на Лук'янівці – мінус 29,1% за рік.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Водночас ситуація на Лук'янівці не означає, що весь Шевченківський район різко втратив позиції. Район залишається дорогим як для оренди, так і для купівлі житла, але саме цей мікрорайон погіршує його загальну статистику.
Які ціни на житло у Шевченківському районі
За цінами на житло Шевченківський район залишається серед найдорожчих районів Києва.
На вторинному ринку всі типи квартир за рік подорожчали:
- однокімнатні квартири – 92 000 доларів;
- двокімнатні квартири – 137 000 доларів;
- трикімнатні квартири – 210 000 доларів.
Попри негативну динаміку Лук'янівки, вторинка у Шевченківському районі загалом показує зростання, а сам район залишається у верхньому ціновому сегменті столиці.
В оренді показники різняться залежно від кількості кімнат:
- однокімнатні квартири – 25 700 гривень;
- двокімнатні квартири – 35 900 гривень;
- трикімнатні квартири – 49 300 гривень.
Однокімнатні й двокімнатні квартири за рік подорожчали, а трикімнатні, навпаки, подешевшали.
Що відбувається з цінами на будинки в Україні
Приватні будинки в областях дорожчають швидше, ніж в обласних центрах. Це не означає, що житло за містом уже коштує більше, але розрив між містом і областю поступово скорочується.
Попит не зникає, а частково зміщується за межі великих міст. Покупці дивляться не лише на обласний центр, а й на навколишні населені пункти, де приватний будинок можна придбати дешевше.