Как атаки повлияли на рынок жилья в Лукьяновке

По данным ЛУН, Лукьяновка демонстрирует негативную динамику, которая отличается от общей ситуации в Шевченковском районе. Микрорайон статистически тянет показатели всего района вниз.

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Именно в Лукьяновском микрорайоне статистически значимо упала цена, если смотреть в долларах, – на 22% за год. Это при общем падении цен во всем Шевченковском районе на 15%, 0% и 8% в долларах на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры соответственно за год,

– рассказали эксперты в ЛУН.

Отдельно просела аренда больших квартир. Наиболее заметное падение зафиксировали в сегменте трехкомнатных квартир на Лукьяновке – минус 29,1% за год.

В то же время ситуация на Лукьяновке не означает, что весь Шевченковский район резко потерял позиции. Район остается дорогим как для аренды, так и для покупки жилья, но именно этот микрорайон ухудшает его общую статистику.

Каковы цены на жилье в Шевченковском районе

По ценам на жилье Шевченковский район остается одним из самых дорогих районов Киева.

На вторичном рынке все типы квартир за год подорожали:

однокомнатные квартиры – 92 000 долларов;

двухкомнатные квартиры – 137 000 долларов;

трехкомнатные квартиры – 210 000 долларов.

Несмотря на негативную динамику в Лукьяновке, вторичный рынок в Шевченковском районе в целом демонстрирует рост, а сам район остается в верхнем ценовом сегменте столицы.

В сфере аренды показатели различаются в зависимости от количества комнат:

однокомнатные квартиры – 25 700 гривен;

двухкомнатные квартиры – 35 900 гривен;

трехкомнатные квартиры – 49 300 гривен.

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры за год подорожали, а трехкомнатные, напротив, подешевели.

Что происходит с ценами на жилье в Украине

Частные дома в областях дорожают быстрее, чем в областных центрах. Это не означает, что жилье за городом уже стоит дороже, но разрыв между городом и областью постепенно сокращается.

Спрос не исчезает, а частично смещается за пределы крупных городов. Покупатели обращают внимание не только на областной центр, но и на прилегающие населенные пункты, где частный дом можно приобрести дешевле.