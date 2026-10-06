У Києві різко зросла пропозиція квартир в оренду: чи справді люди масово виїжджають

За два місяці кількість активних оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%. У соцмережах з'явилися припущення про масовий виїзд киян, але експерти пояснюють, чому робити такі висновки зарано.

Як змінилася кількість оголошень про оренду квартир в Україні

За даними ЛУН, з 1 серпня до 2 жовтня кількість активних оголошень про оренду квартир у Києві зросла на 66%.

Пропозиція почала збільшуватися ще в серпні, а у вересні зростання прискорилося. Лише за тиждень із 25 вересня до 2 жовтня оголошень стало більше ще на 5,4%.

Схожа динаміка була й у кількох інших містах. В Одесі кількість активних оголошень за два місяці зросла більш ніж утричі. У Запоріжжі приріст становив 79%, у Сумах – 78%, а в Херсоні – 72%.

Інфографіка ЛУН

Водночас у частині західних міст кількість оголошень різко скоротилася. У Чернівцях активних оголошень стало менше на 65%, в Ужгороді – на 61%, а в Івано-Франківську – на 59%. Загалом для порівняння взяли дані з 22 міст України станом на 1 серпня та 2 жовтня.

Внутрішню міграцію ми дійсно спостерігаємо ще із середини серпня. Люди готуються до зими: змінюють житло й райони в межах столиці або переїжджають у більш безпечні регіони. Збільшення кількості оголошень у Києві та скорочення в низці міст західних областей узгоджується з цими процесами. Проте лише за оголошеннями неможливо визначити, скільки людей переїхало та з яких причин,

– зазначила керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

Нагадаємо, за останні три роки оренда однокімнатних квартир у деяких мікрорайонах Києва подорожчала більш ніж удвічі. Найбільше ціни зросли на Виноградарі, Нивках і Теремках, тоді як найдешевше житло можна орендувати на Троєщині та Лісовому.