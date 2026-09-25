У яких мікрорайонах Києва оренда подорожчала найбільше

За даними ЛУН, із 2023 до 2026 року найбільше зросли середні ціни на оренду однокімнатних квартир у трьох мікрорайонах столиці:

Виноградар – з 10 до 24 тисяч гривень на місяць, або на 140%.

Нивки – з 10 до 23,8 тисячі гривень, або на 138%.

Теремки – з 14 до 31 тисячі гривень, або на 121%.

На таке зростання частково вплинули великі житлові комплекси, де квартири здають дорожче. За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, орендна плата у ЖК "Файна Таун" пояснює понад половину подорожчання на Нивках.

На Виноградарі приблизно третина зростання середньої ціни припадає на ЖК "Варшавський", а на Теремках майже чверть – на ЖК Respublika. Через велику кількість дорожчих квартир у новобудовах середні ставки в цих мікрорайонах зросли, хоча це не означає, що оренда кожної квартири подорожчала настільки ж.

Де у Києві найдорожча та найдешевша оренда квартир

У 2026 році найдорожче серед представлених мікрорайонів орендувати однокімнатну квартиру на Чорній горі. Середня вартість становить 38 тисяч гривень на місяць. На Теремках за житло просять у середньому 31 тисячу гривень, на Голосієві – 27 тисяч, а на Печерську – 26 тисяч. На Солом'янці та Шулявці оренда коштує по 25 тисяч гривень.

В інших мікрорайонах столиці середні ціни на оренду однокімнатних квартир такі:

Виноградар – 24 тисячі гривень;

Нивки – 23,8 тисячі гривень;

Лук'янівка – 19 тисяч гривень;

Позняки – 18 тисяч гривень;

Оболонь – 16,4 тисячі гривень;

Осокорки – 15 тисяч гривень;

Борщагівка – 12 тисяч гривень.

Найнижчі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксували на Троєщині та Лісовому. У цих мікрорайонах житло можна орендувати в середньому за 10 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, у вересні 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві за місяць подешевшала на 3% – до 18 тисяч гривень. Водночас у Львові, Івано-Франківську та Ужгороді за рік ціни зросли більш ніж на 40%.