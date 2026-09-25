В каких микрорайонах Киева аренда подорожала больше всего

По данным ЛУН, с 2023 по 2026 год больше всего выросли средние цены на аренду однокомнатных квартир в трех микрорайонах столицы:

Виноградарь – с 10 до 24 тысяч гривен в месяц, или на 140%.

Нивки – с 10 до 23,8 тысячи гривен, или на 138%.

Теремки – с 14 до 31 тысячи гривен, или на 121%.

На такой рост частично повлияли большие жилые комплексы, где квартиры сдаются дороже. По словам руководительницы отдела статистики ЛУН Людмилы Кирюхиной, арендная плата в ЖК "Файна Таун" объясняет более половины подорожания на Нивках.

На Виноградаре примерно треть роста средней цены приходится на ЖК "Варшавский", а на Теремках почти четверть – на ЖК Respublika. Из-за большого количества более дорогих квартир в новостройках средние ставки в этих микрорайонах выросли, хотя это не означает, что аренда каждой квартиры подорожала настолько же.

Где в Киеве самая дорогая и самая дешевая аренда квартир

В 2026 году из представленных микрорайонов дороже всего арендовать однокомнатную квартиру на Черной горе. Средняя стоимость составляет 38 тысяч гривен в месяц. На Теремках за жилье просят в среднем 31 тысячу гривен, на Голосееве – 27 тысяч, а на Печерске – 26 тысяч. На Соломенке и Шулявке аренда стоит по 25 тысяч гривен.

В других микрорайонах столицы средние цены на аренду однокомнатных квартир следующие:

Виноградарь – 24 тысячи гривен;

Нивки – 23,8 тысячи гривен;

Лукьяновка – 19 тысяч гривен;

Позняки – 18 тысяч гривен;

Оболонь – 16,4 тысячи гривен;

Осокорки – 15 тысяч гривен;

Борщаговка – 12 тысяч гривен.

Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в Троещине и Лесном. В этих микрорайонах жилье можно арендовать в среднем за 10 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в сентябре 2026 года аренда однокомнатных квартир в Киеве за месяц подешевела на 3% – до 18 тысяч гривен. В то же время во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде за год цены выросли более чем на 40%.