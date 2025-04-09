Скільки у квітні коштує оренда квартир у Києві: актуальні ціни в районах

Ціни на оренду квартир у Києві відрізняються залежно від району. Найдешевше винаймати помешкання в Деснянському, найдорожче – у Печерському.

Про актуальні ціни на оренду житла у столиці у квітні 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

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Які ціни на оренду однокімнатного житла в Києві

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Печерському районі, найменше доведеться викласти в Деснянському. Різниця в цінах дуже відчутна. Оренда за місяць у різних районах коштує:

Деснянський – 9 тисяч гривень;

Святошинський – 13 тисяч гривень;

Дніпровський – 14 тисяч гривень;

Оболонський – 14,6 тисячі гривень;

Дарницький – 15,5 тисячі гривень;

Солом'янський – 16 тисяч гривень;

Подільський – 18 тисяч гривень;

Голосіївський – 20 тисяч гривень;

Шевченківський – 23 тисяч гривень;

Печерський – 37,6 тисячі гривень.

Скільки коштує винаймати дво- та трикімнатні квартири

Ціни на оренду двокімнатного житла коливаються від 10 тисяч гривень у місяць у Деснянському районі до 46 тисяч – у Печерському.



Актуальні ціни на двокімнатні квартири в районах Києва / Інфографіка ЛУН

У сегменті трикімнатних квартир найдешевші помешкання також пропонують у Деснянському районі (середня вартість – 14 тисяч гривень), а найдорожчі – у Печерському (75,3 тисячі гривень).

Актуальні ціни на трикімнатні квартири в районах Києва / Інфографіка ЛУН

До слова, у столиці середні ціни за оренду квартири відрізняються і від року забудови. Наприклад, серед однокімнатного житла найдорожчі пропозиції у новобудовах (зведені після 2010 року) – 20 тисяч гривень. У сегменті двокімнатних квартир найдорожчими є ті, які в дореволюційних будинках (зведені до 1918 року) – 35 тисяч гривень і в новобудовах – 37 тисяч. Трикімнатні квартири найдорожчі у новобудовах: середня ціна – 66 тисяч у місяць.