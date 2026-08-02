Ціни відрізняються майже утричі: де у Києві найдешевше орендувати квартиру

Оренда квартир у Києві за рік подешевшала майже на 20%, а середня ставка опустилася до 20 тисяч гривень на місяць. Найдоступніші варіанти зосереджені переважно на околицях, тоді як у центральних районах ціни значно вищі.

Як змінилася вартість оренди квартир у Києві

За останні пів року середня вартість оренди квартири у столиці знизилася з 21 690 до 20 тисяч гривень на місяць. Різниця становить майже 1,7 тисячі гривень, або 7,79%, пише M2bomber.

Найпомітніше ціни змінилися протягом останнього місяця. За цей час середня ставка впала на 13,75%, тобто більш ніж на 3 тисячі гривень.

У річному вимірі оренда подешевшала на 19,11%, або приблизно на 5 тисяч гривень порівняно з минулим роком.

Ціни на однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири

Вартість житла залежить і від кількості кімнат. Однокімнатну квартиру в Києві в середньому можна орендувати за 10 400 гривень на місяць.

За двокімнатне помешкання просять близько 15 тисяч гривень. Трикімнатна квартира коштує в середньому 20 800 гривень на місяць. Різниця між орендою однокімнатного і трикімнатного житла перевищує 10 тисяч гривень.

Де у Києві найдешевше та найдорожче орендувати житло

Найдешевше орендувати квартиру в Деснянському районі – у середньому за 12 тисяч гривень на місяць. У Дніпровському та Святошинському районах ціна становить близько 15 тисяч гривень.

У Дарницькому районі житло здають у середньому за 16 500 гривень, а в Оболонському – за 17 тисяч гривень. У Подільському районі оренда коштує 19 750 гривень, у Солом'янському – 19 990 гривень.

У Голосіївському районі середня ціна сягає 23 тисяч гривень, у Шевченківському – 25 тисяч гривень.

Найдорожча оренда – у Печерському районі. За квартиру тут у середньому просять 34 714 гривень на місяць. Різниця між Печерським і Деснянським районами перевищує 22 тисячі гривень.

Нагадаємо, що в Києві оренда однокімнатної квартири забирає близько 51% середньої зарплати. За двокімнатне житло доводиться віддавати вже близько 80% місячного доходу. Водночас найдорожче оренда обходиться мешканцям Ужгорода, де вартості двокімнатної квартири не покриває навіть одна середня зарплата.