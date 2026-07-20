У яких містах оренда житла забирає найбільшу частину зарплати

Аналітики ЛУН порівняли середню вартість оренди із зарплатами у різних містах України. Дані станом на 1 липня 2026 року показують, що найбільшу частину доходу на житло витрачають на заході країни.

Найбільше доводиться віддавати мешканцям Ужгорода. Оренда однокімнатної квартири там забирає близько 75% середньої місячної зарплати. До слова, саме Ужгород є лідером за вартістю оренди однокімнатних квартир в Україні.

Висока частка витрат і в інших західних містах. У Львові на оренду однокімнатної квартири потрібно близько 66% середньої зарплати, в Івано-Франківську – 65%, а в Луцьку – 60%.

У Києві на таке житло витрачають близько 51% середнього заробітку. За рік цей показник у столиці зменшився на 9 відсоткових пунктів.

У прифронтових містах оренда забирає значно меншу частину зарплати. У Харкові на однокімнатну квартиру потрібно близько 26% середнього доходу, у Миколаєві – 29%, у Сумах – 31%, а в Запоріжжі – 32%. Найнижчий показник серед наведених міст має Херсон, де оренда такого житла забирає близько 18% середньої зарплати.

Винаймати двокімнатну квартиру самостійно ще складніше. В Ужгороді середня орендна плата становить 114% середньої зарплати. Тобто одного місячного заробітку не вистачить, щоб повністю оплатити житло.

У Львові та Києві двокімнатна квартира забирає близько 80% середнього доходу. Менш ніж половину зарплати на таке житло витрачають у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах та Житомирі.

Нагадаємо, що у Києві висока вартість оренди не гарантує стабільного попиту на житло. Після посилення атак орендарі частіше обирають нижні поверхи та безпечніші локації, а квартири в окремих районах не вдається здати навіть після суттєвого зниження ціни.