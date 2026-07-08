Скільки коштує квартира на вторинці в Ужгороді

За даними ЛУН, у липні 2026 року однокімнатна квартира на вторинному ринку в Ужгороді коштує в медіані 68 500 доларів. У червні така квартира коштувала 67 000 доларів, тож за місяць ціна трохи зросла.

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Двокімнатні квартири у липні коштують 96 500 доларів. Порівняно з червнем цей сегмент майже не змінився: тоді медіана була на рівні 97 700 доларів.

Трикімнатні квартири коштують 106 000 доларів. У червні медіанна ціна становила 110 000 доларів, тому це єдиний із трьох сегментів, де помітне невелике зниження.

Будинки в Ужгороді коштують у середньому 1 120 доларів за квадратний метр, а типова площа – близько 150 квадратних метрів. Тобто за будинок у місті доведеться віддати близько 168 тисяч доларів.

Яка вартість квадратного метра в Ужгороді

На первинному ринку квадратний метр від забудовника у липні коштує в медіані 52 900 гривень. У червні новобудови продавали в середньому по 52 200 гривень за квадратний метр, тобто за місяць первинка дещо подорожчала.

Ціни суттєво залежать від класу житла:

преміум – 76 200 гривень за квадратний метр;

– 76 200 гривень за квадратний метр; бізнес-клас – 55 300 гривень за квадратний метр;

– 55 300 гривень за квадратний метр; комфорт-клас – 44 800 гривень за квадратний метр;

– 44 800 гривень за квадратний метр; економ – 32 500 гривень за квадратний метр.

Найбільший розрив видно між преміумкласом та іншими сегментами первинки. Водночас навіть економклас в Ужгороді тримається на рівні понад 30 тисяч гривень за квадратний метр.

Вартість житла на первинному ринку в Ужгороді / Інфографіка ЛУН

Скільки коштує оренда житла в Ужгороді

Ужгород залишається найдорожчим містом України для оренди квартир. За медіанними цінами він випереджає навіть Київ та Львів.

У липні однокімнатну квартиру в Ужгороді орендують у середньому за 22 400 гривень на місяць. У червні така квартира коштувала 22 500 гривень, тому ціна майже не змінилася.

Двокімнатні квартири здають у середньому за 33 600 гривень на місяць. У червні медіанна ціна була 34 900 гривень, тож двокімнатні за місяць стали трохи дешевшими.

Скільки коштує оренда квартири у Львові у липні

У липні оренда житла у Львові залишається дорогою і для тих, хто шукає квартиру, і для тих, хто розглядає будинок. Найшвидше за рік подорожчали однокімнатні та двокімнатні квартири, а різниця між районами сягає кількох тисяч гривень.