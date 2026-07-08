Скільки коштує квартира на вторинці в Ужгороді
За даними ЛУН, у липні 2026 року однокімнатна квартира на вторинному ринку в Ужгороді коштує в медіані 68 500 доларів. У червні така квартира коштувала 67 000 доларів, тож за місяць ціна трохи зросла.
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Двокімнатні квартири у липні коштують 96 500 доларів. Порівняно з червнем цей сегмент майже не змінився: тоді медіана була на рівні 97 700 доларів.
Трикімнатні квартири коштують 106 000 доларів. У червні медіанна ціна становила 110 000 доларів, тому це єдиний із трьох сегментів, де помітне невелике зниження.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Будинки в Ужгороді коштують у середньому 1 120 доларів за квадратний метр, а типова площа – близько 150 квадратних метрів. Тобто за будинок у місті доведеться віддати близько 168 тисяч доларів.
Яка вартість квадратного метра в Ужгороді
На первинному ринку квадратний метр від забудовника у липні коштує в медіані 52 900 гривень. У червні новобудови продавали в середньому по 52 200 гривень за квадратний метр, тобто за місяць первинка дещо подорожчала.
Ціни суттєво залежать від класу житла:
- преміум – 76 200 гривень за квадратний метр;
- бізнес-клас – 55 300 гривень за квадратний метр;
- комфорт-клас – 44 800 гривень за квадратний метр;
- економ – 32 500 гривень за квадратний метр.
Найбільший розрив видно між преміумкласом та іншими сегментами первинки. Водночас навіть економклас в Ужгороді тримається на рівні понад 30 тисяч гривень за квадратний метр.
Вартість житла на первинному ринку в Ужгороді / Інфографіка ЛУН
Скільки коштує оренда житла в Ужгороді
Ужгород залишається найдорожчим містом України для оренди квартир. За медіанними цінами він випереджає навіть Київ та Львів.
У липні однокімнатну квартиру в Ужгороді орендують у середньому за 22 400 гривень на місяць. У червні така квартира коштувала 22 500 гривень, тому ціна майже не змінилася.
Двокімнатні квартири здають у середньому за 33 600 гривень на місяць. У червні медіанна ціна була 34 900 гривень, тож двокімнатні за місяць стали трохи дешевшими.
Скільки коштує оренда квартири у Львові у липні
У липні оренда житла у Львові залишається дорогою і для тих, хто шукає квартиру, і для тих, хто розглядає будинок. Найшвидше за рік подорожчали однокімнатні та двокімнатні квартири, а різниця між районами сягає кількох тисяч гривень.