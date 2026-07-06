Чому третій поверх у панельках вважали найзручнішим

У багатьох п'ятиповерхових панельках не було ліфтів, тому поверх напряму впливав на щоденний комфорт, пише 24 Канал.

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Піднятися на третій було складніше, ніж на перший чи другий, але це ще не перетворювалося на виснажливий щоденний маршрут. Особливо для людей, які поверталися додому з важкими сумками, несли дитячий візок або інші речі.

Водночас квартира вже була достатньо високо над землею. Мешканці менше чули розмови біля під'їзду, грюкання дверей, шум автомобілів і рух біля будинку. Тобто третій поверх давав більше тиші, ніж нижні квартири, але не мав тих незручностей, які часто пов'язували з житлом під дахом.

Важливою була й температура. Середина будинку зазвичай менше залежала від холоду з підвалу та спеки від покрівлі. Через це у квартирі могло бути комфортніше і взимку, і влітку.

Які мінуси мали перші та останні поверхи

Перший поверх мав очевидну перевагу: не треба було підійматися сходами. Але за цю зручність мешканці часто платили іншими побутовими мінусами. У таких квартирах частіше відчувалися холод і сирість від підвалу, могли з'являтися сторонні запахи, а під вікнами було більше шуму від людей і дверей під'їзду.

Останній поверх теж не завжди вважали бажаним. Улітку квартири під дахом могли сильніше нагріватися. А під час дощів або танення снігу з'являвся ризик протікання покрівлі. У старих будинках це могло бути не разовою неприємністю, а проблемою, яка повторювалася після кожної негоди.

Чому середні поверхи цінують і зараз

У новіших будинках багато старих побутових проблем уже не такі гострі: є ліфти, кращі інженерні системи та надійніші дахи. Та логіка вибору поверху багато в чому залишилася схожою.

Найзручнішими зазвичай вважають квартири між першим і передостаннім поверхами – тобто з третього по восьмий поверх. Вони залишаються найпопулярнішими й найдорожчими на ринку житла.

Такі квартири краще утримують тепло взимку та повільніше нагріваються влітку, оскільки оточені іншими помешканнями. Завдяки цьому мешканці витрачають менше грошей на опалення та кондиціонування.