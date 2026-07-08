Сколько стоит квартира на вторичном рынке в Ужгороде

По данным ЛУН, в июле 2026 года однокомнатная квартира на вторичном рынке в Ужгороде стоит в медиане 68 500 долларов. В июне такая квартира стоила 67 000 долларов, так что за месяц цена немного выросла.

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Двухкомнатные квартиры в июле стоят 96 500 долларов. По сравнению с июнем этот сегмент практически не изменился: тогда медиана составляла 97 700 долларов.

Трехкомнатные квартиры стоят 106 000 долларов. В июне медианная цена составляла 110 000 долларов, поэтому это единственный из трех сегментов, где наблюдается небольшое снижение.

Дома в Ужгороде стоят в среднем 1 120 долларов за квадратный метр, а типичная площадь – около 150 квадратных метров. То есть за дом в городе придется отдать около 168 тысяч долларов.

Какова стоимость квадратного метра в Ужгороде

На первичном рынке квадратный метр от застройщика в июле стоит в медиане 52 900 гривен. В июне новостройки продавались в среднем по 52 200 гривен за квадратный метр, то есть за месяц первичное жилье несколько подорожало.

Цены существенно зависят от класса жилья:

премиум – 76 200 гривен за квадратный метр;

76 200 гривен за квадратный метр; бизнес-класс – 55 300 гривен за квадратный метр;

– 55 300 гривен за квадратный метр; комфорт-класс – 44 800 гривен за квадратный метр;

– 44 800 гривен за квадратный метр; эконом – 32 500 гривен за квадратный метр.

Наибольший разрыв наблюдается между премиум-классом и другими сегментами первичного рынка. При этом даже эконом-класс в Ужгороде держится на уровне свыше 30 тысяч гривен за квадратный метр.

Стоимость жилья на первичном рынке в Ужгороде / Инфографика ЛУН

Сколько стоит аренда жилья в Ужгороде

Ужгород остается самым дорогим городом Украины для аренды квартир. По медианным ценам он опережает даже Киев и Львов.

В июле однокомнатную квартиру в Ужгороде сдают в среднем за 22 400 гривен в месяц. В июне такая квартира стоила 22 500 гривен, поэтому цена практически не изменилась.

Двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 33 600 гривен в месяц. В июне медианная цена составляла 34 900 гривен, поэтому двухкомнатные квартиры за месяц стали немного дешевле.

Сколько стоит аренда квартиры во Львове в июле

В июле аренда жилья во Львове остается дорогой как для тех, кто ищет квартиру, так и для тех, кто рассматривает дом. За год быстрее всего подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а разница между районами достигает нескольких тысяч гривен.