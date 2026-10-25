Оренда квартир у Києві: скільки доведеться платити за житло восени 2026 року

Оренда квартири в Києві може коштувати від 9 тисяч гривень до кількох десятків тисяч на місяць – усе залежить від кількості кімнат, району та стану помешкання. Розповідаємо, скільки коштує винайняти житло в столиці восени 2026 року та де можна знайти доступніші варіанти.

Скільки коштує оренда квартири в Києві

У жовтні 2026 року вартість оренди житла в Києві суттєво відрізняється залежно від кількості кімнат. За даними аналітиків ЛУН Статистика, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить близько 16 тисяч гривень на місяць, двокімнатної – 23 тисяч гривень, а трикімнатної – 36 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Водночас ціни на оренду змінюються. За даними ЛУН, порівняно з аналогічним періодом минулого року однокімнатні квартири подешевшали приблизно на 6%, двокімнатні – на 4%, а трикімнатні – на 14%.

Найбільше на вартість житла впливає його розташування. Наприклад, однокімнатну квартиру в Печерському районі в жовтні пропонують у середньому за 35 тисяч гривень на місяць. У Шевченківському районі медіанна ціна становить близько 22 тисяч гривень, а в Голосіївському та Подільському – по 20 тисяч гривень.

Важливо! Натомість у віддаленіших від центру районах можна знайти доступніші пропозиції. За даними ЛУН, у Деснянському районі однокімнатна квартира коштує близько 9 тисяч гривень на місяць, у Дніпровському – 12,5 тисячі гривень, а у Святошинському – 13,5 тисячі гривень.

Двокімнатні квартири в Печерському районі коштують у середньому 45 тисяч гривень на місяць, тоді як у Деснянському районі – близько 10 тисяч гривень. Для трикімнатного житла різниця також суттєва: у Печерському районі медіанна ціна сягає 67,6 тисячі гривень, а в Деснянському становить близько 14 тисяч гривень.

Від чого залежить ціна оренди та як заощадити

Окрім району та кількості кімнат, на вартість оренди впливають стан квартири, наявність ремонту, меблів і побутової техніки, близькість до метро та інфраструктури. Помешкання в новобудовах або житлових комплексах із розвиненою інфраструктурою можуть коштувати дорожче, ніж квартири аналогічної площі у старішому житловому фонді.

Зверніть увагу! Наприклад, за даними ЛУН Статистика за жовтень 2026 року, оренда однокімнатної квартири в новобудові коштує в середньому близько 20 тисяч гривень на місяць. У будинках типу «хрущовка» аналогічне за кількістю кімнат житло можна знайти приблизно за 11 тисяч гривень, а в панельних будинках – за 10 тисяч гривень.

Щоб заощадити, орендарям варто розглядати квартири не лише в центральних районах, а й на околицях столиці. Водночас важливо враховувати витрати на дорогу до роботи або навчання, доступність громадського транспорту та наявність магазинів, медичних закладів і укриттів поблизу.

Важливо! Також перед підписанням договору варто уточнити, чи входять комунальні послуги у вартість оренди, який розмір застави потрібно сплатити та чи передбачена комісія рієлтора. Це допоможе оцінити повну суму витрат на житло, а не лише щомісячну плату, зазначену в оголошенні.

Отже, восени 2026 року орендувати однокімнатну квартиру в Києві можна орієнтовно за 16 тисяч гривень на місяць, двокімнатну – за 23 тисячі гривень, а трикімнатну – за 36 тисяч гривень. Якщо головний критерій – економія, варто передусім звернути увагу на Деснянський і Дніпровський райони, де ціни на житло нижчі, ніж у центральній частині столиці.

Нещодавно ми писали, що в Ужгороді навіть найдешевша квартира для оренди коштує понад 27 тисяч гривень на місяць. При цьому орендарям доведеться додатково заплатити посереднику, а власники погоджуються заселити далеко не всіх.