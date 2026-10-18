Скільки коштує оренда найдешевшої квартири в Ужгороді

Найдешевша квартира серед пропозицій на платформах коштує 27 060 гривень на місяць. Це однокімнатне житло площею 45 квадратних метрів, пише ТСН.

Квартира розташована на четвертому поверсі восьмиповерхового цегляного будинку, зведеного у 2020 році. В оголошенні немає детального опису ремонту, меблів чи побутової техніки. Оцінити стан житла можна лише за опублікованими фотографіями.

Власник готовий здати квартиру сім'ї без дітей і домашніх тварин. Додатково орендарю доведеться оплатити послуги рієлтора – 50% місячної орендної плати, тобто 13 530 гривень.

Таким чином, за перший місяць проживання та комісію орендарю потрібно віддати щонайменше 40 590 гривень. Якщо власник додатково вимагатиме заставу, початкові витрати будуть ще більшими.

Водночас ця квартира коштує дешевше за середню ціну оренди однокімнатного житла в Ужгороді. За даними ЛУН, у жовтні 2026 року вона становить 36 тисяч гривень на місяць. Двокімнатну квартиру в середньому здають за 44 800 гривень, а трикімнатну – за 27 100 гривень. За останні пів року оренда однокімнатних квартир у місті подорожчала на 42%, а двокімнатних – на 47%.

Для порівняння, за даними Work.ua та моніторингу Мінфіну, середня зарплата в Україні у жовтні 2026 року становить приблизно 30 944 – 31 892 гривні. Отже, оренда квартири за 27 060 гривень обійдеться приблизно у 85 – 87% цієї суми без урахування комунальних платежів.

Нагадаємо, оренда квартир у Львові також продовжує дорожчати. У жовтні 2026 року однокімнатне житло в середньому коштує 24 тисячі гривень на місяць, що становить 74% медіанної зарплати в місті. Водночас залежно від району вартість оренди однокімнатної квартири коливається від 20 300 до 24 900 гривень.