Сколько стоит аренда самой дешевой квартиры в Ужгороде

Самая дешевая квартира среди предложений на платформах стоит 27 060 гривен в месяц. Это однокомнатная квартира площадью 45 квадратных метров, пишет ТСН.

Квартира расположена на четвертом этаже восьмиэтажного кирпичного дома, построенного в 2020 году. В объявлении нет подробного описания ремонта, мебели или бытовой техники. Оценить состояние жилья можно только по опубликованным фотографиям.

Владелец готов сдать квартиру семье без детей и домашних животных. Дополнительно арендатору придется оплатить услуги риелтора – 50% от месячной арендной платы, то есть 13 530 гривен.

Таким образом, за первый месяц проживания и комиссию арендатору нужно будет заплатить не менее 40 590 гривен. Если владелец дополнительно потребует залог, первоначальные расходы будут еще больше.

В то же время эта квартира стоит дешевле средней цены аренды однокомнатного жилья в Ужгороде. По данным ЛУН, в октябре 2026 года она составляет 36 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатную квартиру в среднем сдают за 44 800 гривен, а трехкомнатную – за 54 200 гривен. За последние полгода аренда однокомнатных квартир в городе подорожала на 42%, а двухкомнатных – на 47%.

Для сравнения: по данным Work.ua и мониторинга Минфина, средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года составляет примерно 30 944 – 31 892 гривны. Таким образом, аренда квартиры за 27 060 гривен обойдется примерно в 85–87 % этой суммы без учета коммунальных платежей.

Напомним, Аренда квартир во Львове также продолжает дорожать. В октябре 2026 года однокомнатная квартира в среднем стоит 24 тысячи гривен в месяц, что составляет 74% медианной зарплаты в городе. В то же время, в зависимости от района, стоимость аренды однокомнатной квартиры колеблется от 20 300 до 24 900 гривен.