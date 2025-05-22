Не Печерський: у якому районі Києва найбільше подорожчала оренда квартир

Протягом останнього року ціни на оренду в Києві суттєво зросли. Показник подорожчання зафіксували в кожному районі, але подекуди місячна плата зросла дуже відчутно.

Найбільший ціновий стрибок зафіксували в Шевченківському районі. Про це свідчать аналітичні дані OLX Нерухомості про оренду однокімнатних квартир, розповідає 24 Канал.

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Як подорожчала оренда квартир у Києві за рік

У Шевченківському районі міста показник рекордний – однокімнатні помешкання у середньому подорожчали на +33%. Зараз їхня вартість становить близько 24 тисячі гривень.

Також суттєво зросла орендна плата в таких районах:

Святошинський – на 30% до 13 тисяч гривень;

Голосіївський – на 27% до 19 тисяч гривень;

Печерський – на 25% до 37,3 тисячі гривень;

Подільський – на 21% до 17 тисяч гривень.

У Дніпровському районі середня вартість зросла на 18% до 13 тисяч гривень. У Дарницькому та Солом'янському районах показник підвищення становить 15%. Тепер вартість оренди в обох районах становить 13 тисяч гривень.

Найменше вартість оренди зросла в Деснянському та Оболонському районах – на 12%. Середня вартість оренди – 9 тисяч гривень та 13,5 тисячі гривень відповідно.

Варто зазначити, що хоч ціни на оренду зросли, особливого попиту з боку орендарів не було. Кількість відгуків на оголошення про оренду однокімнатного житла зменшилась майже у всіх районах Києва. Винятками є Подільський (+15%) та Дарницький (+3%) райони.

Чи зросли ціни в передмістях

У передмісті Києва за останній рік також зросли ціни на оренду. Найбільше місячна плата подорожчала у Вишневому – на 33% до 12 тисяч гривень.

У Бучі та Вишгороді ціни зросли на 25% – до 10 тисяч гривень. А на 20% середня вартість зросла в Ірпені, Крюківщині та Петропавлівській Борщагівці – до 12 тисяч гривень.

Що стосується попиту, то в Бучі та Вишгороді кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду зросла на 34% та 8% відповідно. В усіх інших передмістях кількість суттєво зменшилася.