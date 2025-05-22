Наибольший ценовой скачок зафиксировали в Шевченковском районе. Об этом свидетельствуют аналитические данные OLX Недвижимости об аренде однокомнатных квартир, рассказывает 24 Канал.

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Как подорожала аренда квартир в Киеве за год

В Шевченковском районе города показатель рекордный – однокомнатные квартиры в среднем подорожали на +33%. Сейчас их стоимость составляет около 24 тысячи гривен.

Также существенно выросла арендная плата в таких районах:

Святошинский – на 30% до 13 тысяч гривен;

Голосеевский – на 27% до 19 тысяч гривен;

Печерский – на 25% до 37,3 тысячи гривен;

Подольский – на 21% до 17 тысяч гривен.

В Днепровском районе средняя стоимость выросла на 18% до 13 тысяч гривен. В Дарницком и Соломенском районах показатель повышения составляет 15%. Теперь стоимость аренды в обоих районах составляет 13 тысяч гривен.

Меньше всего стоимость аренды выросла в Деснянском и Оболонском районах – на 12%. Средняя стоимость аренды – 9 тысяч гривен и 13,5 тысячи гривен соответственно.

Стоит отметить, что хоть цены на аренду выросли, особого спроса со стороны арендаторов не было. Количество откликов на объявления об аренде однокомнатного жилья уменьшилось почти во всех районах Киева. Исключениями являются Подольский (+ 15%) и Дарницкий (+ 3%) районы.

Выросли ли цены в пригородах

В пригороде Киева за последний год также выросли цены на аренду. Больше всего месячная плата подорожала в Вишневом – на 33% до 12 тысяч гривен.

В Буче и Вышгороде цены выросли на 25% – до 10 тысяч гривен. А на 20% средняя стоимость выросла в Ирпене, Крюковщине и Петропавловской Борщаговке – до 12 тысяч гривен.

Что касается спроса, то в Буче и Вышгороде количество откликов на объявления о долгосрочной аренде выросло на 34% и 8% соответственно. Во всех других пригородах количество существенно уменьшилось.