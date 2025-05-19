По данным онлайн-платформы ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в Киеве варьируется от почти 2 600 долларов до менее чем 1 000 долларов. 24 Канал рассказывает, сколько стоят одно-, двух-, и трехкомнатные квартиры в каждом районе.

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Элитные Печерский и Шевченковский районы

Самые высокие цены на квартиры в Киеве традиционно в Печерском районе. Однокомнатная квартира на вторичке там в среднем стоит 124 тысячи долларов. Стоимость двухкомнатной квартиры – около 190 тысяч, а трехкомнатной – 300 тысяч долларов.

На втором месте по стоимости является Шевченковский район. Средняя стоимость однокомнатной квартиры – 79,9 тысячи долларов, двухкомнатной – 125 тысяч долларов, а трехкомнатной – 189 тысяч долларов. А третью позицию занял Голосеевский район, где цены уже значительно ниже, чем в Печерском и Шевченковском. Однокомнатная квартира в среднем стоит 67,5 тысячи долларов, двухкомнатная – 112 тысяч долларов, трехкомнатная – 154 тысячи долларов.

"Золотая середина"

К районам со средней стоимостью относим Подольский, Дарницкий, Днепровский, Соломенский и Оболонский районы. В Подольском районе средние цены следующие:

однокомнатные квартиры – 62 тысячи долларов;

двухкомнатные квартиры – 90 тысячи долларов;

трехкомнатные квартиры – 109 тысяч долларов.

В Дарницком районе:

однокомнатные квартиры – 61,5 тысячи долларов;

двухкомнатные квартиры – 90 тысяч долларов;

трехкомнатные квартиры – 115 тысяч долларов.

В Днепровском районе:

однокомнатные квартиры – 59 тысяч долларов;

двухкомнатные квартиры – 75 тысяч долларов;

трехкомнатные квартиры – 105 тысяч долларов.

В Соломенском районе:

однокомнатные квартиры – 55,5 тысячи долларов;

двухкомнатные квартиры – 89 тысяч долларов;

трехкомнатные квартиры – 135 тысяч долларов.

В Оболонском районе:

однокомнатные квартиры – 54,5 тысячи долларов;

двухкомнатные квартиры – 78,9 тысячи долларов;

трехкомнатные квартиры – 113 тысяч долларов.

"Самые дешевые" районы Киева

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском и Деснянском районах. Средние цены на однокомнатные квартиры – 50 тысяч и 41,8 тысячи долларов соответственно. Двухкомнатные квартиры стоят 66 тысяч и 55,1 тысячи долларов соответственно. А средняя стоимость трехкомнатных составляет 87 тысяч и 69 тысяч долларов соответственно.