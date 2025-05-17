О том, сколько надо работать жителям Чехии, чтобы собрать на квартиру, рассказывает 24 Канал.

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Цены на квартиры в городах Чехии

Согласно данным сайта integra-dom.com, цены на недвижимость в популярных районах Чехии следующие:

Прага – столица и инвестиционный лидер. Средняя цена за квадратный метр жилья составляет от 4 800 до 8 000 в зависимости от района.

Брно – технологический и образовательный центр. Здесь за квадрат жилой недвижимости в среднем просят 5 210 евро.

Пльзень – промышленный центр с потенциалом роста. Средняя цена за квадрат квартиры в центре города – 3 600 евро.

Острава – индустриальный город, который находится в процессе трансформации. За квадратный метр жилья здесь придется выложить примерно 3 180 евро.

Карловы Вары – курортный город с инвестиционным потенциалом. Здесь недвижимость самая дешевая – квадрат продают за 1 800 евро.

Зарплаты в городах Чехии

По информации с сайта Czech Daily и BDEEX, средняя зарплата в чешских городах такова:

Прага – 59 870 чешских крон (2 405 евро);

Брно – 47 602 (1 912,26 евро);

Пльзень – 46 581 (1 871,25 евро);

Острава – 43 802 (1 759,61 евро);

Карловы Вары – 42 284 (1 698,63 евро).

На квартиру в Карловых Варах можно накопить в среднем за 9 лет / Фото с сайта euroways.com.ua

Сколько нужно откладывать на квартиру

Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, проживающие в Чехии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А само жилье будет иметь площадь в 50 квадратов.

При таких условиях на собственную квартиру можно отложить за такое время: