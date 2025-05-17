Про те, скільки треба працювати жителям Чехії, щоб назбирати на квартиру, розповідає 24 Канал.

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Ціни на квартири в містах Чехії

Відповідно до даних сайту integra-dom.com, ціни на нерухомість у популярних районах Чехії такі:

Прага – столиця та інвестиційний лідер. Середня ціна за квадратний метр житла становить від 4 800 до 8 000 залежно від району.

Брно – технологічний та освітній центр. Тут за квадрат житлової нерухомості в середньому просять 5 210 євро.

Пльзень – промисловий центр із потенціалом зростання. Середня ціна за квадрат квартири в центрі міста – 3 600 євро.

Острава – індустріальне місто, яке перебуває у процесі трансформації. За квадратний метр житла тут доведеться викласти приблизно 3 180 євро.

Карлові Вари – курортне місто з інвестиційним потенціалом. Тут нерухомість найдешевша – квадрат продають за 1 800 євро.

Зарплати в містах Чехії

За інформацією зі сайту Czech Daily та BDEEX, середня зарплата у чеських містах така:

Прага – 59 870 чеських крон (2 405 євро);

Брно – 47 602 (1 912,26 євро);

Пльзень – 46 581 (1 871,25 євро);

Острава – 43 802 (1 759,61 євро);

Карлові Вари – 42 284 (1 698,63 євро).

На квартиру у Карлових Варах можна назбирати в середньому за 9 років / Фото зі сайту euroways.com.ua

Скільки потрібно відкладати на квартиру

Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають у Чехії, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. А саме житло матиме площу у 50 квадратів.

За таких умов на власну квартиру можна відкласти за такий час: