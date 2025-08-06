У Львові чи Ужгороді: де дешевше орендувати квартиру
- Львів та Ужгород – найдорожчі обласні центри за цінами на нерухомість у західному регіоні.
- Ціни на оренду в цих містах відрізняються – в одному з них переважно дорожче.
На Заході є два обласні центри, які постійно "змагаються" за першість у рейтингу найдорожчих міст на ринку оренди. Це Львів та Ужгород, які часом навіть випереджають Київ.
Якщо порівнювати ціни на оренду в обох містах, то зазвичай дорожче в Ужгороді. Про це свідчать дані кількох платформ нерухомості, розповідає 24 Канал, посилаючись на аналітику ЛУН та OLX.
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Які ціни на оренду квартир у Львові та Ужгороді?
- Однокімнатні квартири
За даними з оголошень на ЛУН, середня вартість оренди в Ужгороді становить 19 тисяч гривень. У Львові винаймати буде трохи дешевше – близько 17 тисяч гривень.
Дані OLX також свідчать про те, що в Ужгороді орендувати дорожче. Середня вартість, за даними всіх оголошень, становить 18,7 тисячі гривень. У Львові ціна – 17,4 тисячі гривень.
- Двокімнатні квартири
Згідно з даними ЛУН, двокімнатні квартири в Ужгороді коштують 27,4 тисячі гривень на місяць. У Львові ціна значно нижча і становить 20,7 тисячі гривень.
Житлові будинки в Ужгороді / Фото Суспільного
Ціни в оголошеннях на OLX свідчать про інші цифри, однак Ужгород також випереджає Львів. Там орендувати квартиру коштує 20,8 тисячі гривень, тоді як у Львові – 20,7 тисячі гривень.
- Трикімнатні квартири
Середня вартість оренди за оголошеннями на ЛУН:
- в Ужгороді – 29,5 тисячі гривень;
- у Львові – 25,2 тисячі гривень.
За оголошеннями на OLX орендувати трикімнатну квартиру дорожче у Львові. Там середня ціна становить 23 тисячі гривень, тоді як в Ужгороді – 22,8 тисячі гривень.