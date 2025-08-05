За даними ЛУН, оренда в Одесі подорожчала на 50 – 70%. Ціна залежить від кількості кімнат і розташування житла, розповідає 24 Канал.

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На скільки зросла вартість оренди в Одесі?

За останні пів року винаймати однокімнатну квартиру стало дорожче на 50%. Тепер середня вартість становить 12 тисяч гривень. Двокімнатні квартири подорожчали майже так само – на 52%. Тепер їх здають орієнтовно за 16 тисяч гривень.

Найбільше зросли в ціні трикімнатні квартири – аж на 70%. Середня вартість у серпні складає 27 тисяч гривень.

Цікаво, що в сусідньому обласному центрі, Миколаєві, ціни вдвічі нижчі. Наприклад, орендувати однокімнатне помешкання там коштує всього лише 6 тисяч гривень.

Які ціни за районами?

Вартість оренди однокімнатних квартир така:

Приморський – 16 тисяч гривень;

Київський – 10 тисяч гривень;

Хаджибейський – 7,5 тисячі гривень;

Пересипський – 7 тисяч гривень.

Двокімнатні квартири коштують стільки:

Приморський – 21,1 тисячі гривень;

Київський – 12 тисяч гривень;

Хаджибейський – 10 тисяч доларів;

Пересипський – 9,5 тисячі доларів.

Отже, найдорожче орендувати квартиру в Приморському районі, що може бути пов'язано з туристичним сезоном. А бюджетну квартиру варто шукати в Пересипському районі, де зафіксували найнижчі ціни.