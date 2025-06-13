Скільки зараз коштує орендувати квартиру у Львові: яку цікаву особливість зафіксували
- Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 18 тисяч гривень, з відмінностями по районах.
- Оренда дво- та трикімнатних квартир у місті має однакову середню ціну.
Середня ціна на оренду однокімнатної квартири у Львові становить 18 тисяч гривень. Однак витрати на житло відчутно відрізняються залежно від регіону.
Про ціни на оренду одно-, дво- та трикімнатних квартир у Львові та їхню відмінність залежно від району 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.
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Вартість оренди однокімнатних квартир у Львові
Станом на 13 червня однокімнатну квартиру у Львові можна орендувати у середньому за 18 тисяч гривень. Це на 3% більше, ніж було пів року тому. Однак ціна може бути й вищою, й нижчою – усе залежить від конкретного району:
- Залізничний – 14 тисяч гривень;
- Личаківський – 15 тисяч гривень;
- Галицький – 16 тисяч гривень;
- Франківський – 17 тисяч гривень;
- Шевченківський – 18,7 тисячі гривень;
- Сихівський – 18,7 тисячі гривень.
У Києві та Львові зводять нові житлові комплекси, зокрема у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Девелопери дедалі частіше пропонують не просто житло, а сформоване середовище для життя. До прикладу, РІЕЛ, який у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах у двох містах.
Що з цінами на оренду двокімнатних помешкань
Двокімнатні квартири у Львові у середньому здають в оренду за 21 тисячу гривень, що на 4% дорожче, ніж пів року тому.
У цьому сегменті градація цін відрізняється від того, що фіксують на ринку однокімнатних квартир, а саме:
- Залізничний – 16 тисяч гривень;
- Сихівський – 17 тисяч гривень.
- Личаківський – 19 тисяч гривень;
- Франківський – 20 тисяч гривень;
- Галицький – 20,8 тисячі гривень;
- Шевченківський – 22,9 тисячі гривень.
Ціни на квартири у Львові відрізняються залежно від району / Фото Pexels
Ціни на оренду трикімнатного житла
Цікаво, що середні ціни на оренду трикімнатних квартир за пів року впали на 8% і еквівалентні вартості двокімнатних – 21 тисяча гривень. Розподіл за районами тут відрізняється і від сегмента одно-, і двокімнатних квартир:
- Сихівський – 16 тисяч гривень;
- Шевченківський – 20 тисяч гривень.
- Франківський – 22,9 тисячі гривень;
- Личаківський – 22,9 тисячі гривень;
- Галицький – 27,1 тисячі гривень.
Щодо Залізничного району, то даних для аналізу було замало.
Цікаво, що оренда трикімнатних квартир у Сихівському та Шевченківському районах є дешевшою, ніж двокімнатних.