Протягом останніх років оренда житла у великих містах світу подорожчала через збільшення популярності дистанційної роботи та обмежену кількість доступного житла. Серед лідерів за вартістю оренди – американські міста.

Аналітики Visual Capitalist дослідили, у яких містах оренда стала найдорожчою та як змінилися ціни порівняно з 2020 роком. Деталі розповідає 24 Канал.

В яких містах світу найдорожча оренда житла?

Очолює список мегаполісів із найвищою вартістю оренди Нью-Йорк. У 2025 році середня ціна оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить 4 143 доларів на місяць, що на 22% більше, ніж було п'ять років тому. Попри відтік жителів під час пандемії, високий попит, багате культурне життя та статус фінансової столиці світу підтримують ціни на високому рівні.

На другому місці – Бостон, де оренда квартири обходиться в середньому у 3 394 долари в місяць, що на 25% більше, ніж у 2020 році. Дефіцит нового житла через дорогі земельні ділянки та зростання вартості будівництва сприяє подальшому підвищенню цін.

Замикає трійку лідерів Сан-Франциско. Попри відносно незначне зростання цін (лише 1% з 2020 року), середня орендна ставка тут все ще висока – 3 332 доларів на місяць.

Сінгапур став найдорожчим містом для оренди в Азії. За п'ять років ціни зросли на 55% і досягли 3 167 доларів. Це найшвидше зростання серед усіх міст, включених до рейтингу.

П'яте місце займає Лондон – лідер серед європейських міст за вартістю оренди. Середня ціна тут становить 2 985 доларів, що на 39% більше, ніж у 2020 році.



Міста, де найдорожча оренда житла у світі / Інфографіка Visual Capitalist

Який вигляд має двадцятка міст світу з найдорожчою орендою житла?

Нью-Йорк (США) – 4 143 долари (+22%);

Бостон (США) – 3 394 долари (+25%);

Сан-Франциско (США) – 3 332 долари (+1%);

Сінгапур (Сінгапур) – 3 167 доларів (+55%);

Лондон (Велика Британія) – 2 985 доларів (+39%);

Цюрих (Швейцарія) – 2 720 доларів (+35%);

Лос-Анджелес (США) – 2 613 доларів (+17%);

Дубай (ОАЕ) – 2 401 долар (+54%);

Дублін (Ірландія) – 2 378 доларів (+26%);

Амстердам (Нідерланди) – 2 358 доларів (+32%);

Чикаго (США) – 2 344 долари (+25%);

Женева (Швейцарія) – 2 330 доларів (+20%);

Гонконг (Гонконг) – 2 202 долари (-3%);

Сідней (Австралія) – 2 164 долари (+23%);

Люксембург (Люксембург) – 2 086 доларів (+23%);

Копенгаген (Данія) – 2 021 долар (+32%);

Ванкувер (Канада) – 1 994 долари (+34%);

Торонто (Канада) – 1 807 доларів (+14%);

Мюнхен (Німеччина) – 1 759 доларів (+23%);

Осло (Норвегія) – 1 689 доларів (+28%).

Які ціни на оренду житла в Україні?

Відповідно до даних порталу ЛУН, в Україні найдорожчою оренда житла є в Ужгороді – 500 доларів у місяць. За ним йдуть Львів – 470 доларів, Київ – 430 доларів. Тобто якщо порівняти з Нью-Йорком – лідером світового списку, то в Ужгороді на оренду помешкання йде у 8,3 раза менше.

В яких містах Європи уся зарплатня йде на оренду квартири?

Женева (29%) – єдине європейське місто, де витрати на оренду житла становлять менш як 30% від середньої зарплати. За нею йдуть 5 міст, де одинаки витрачають менше ніж 40% доходу на оренду: Люксембург і Франкфурт (по 34%), Цюрих і Гельсінкі (по 35%), а також Відень (38%).

Серед столиць 5 найбільших економік Європи найменше навантаження на бюджет у Берліні – 40%, далі Париж із показником 45%. Найвища частка витрат на оренду – в Лондоні (75%), за ним Мадрид (74%) і Рим (65%).

В інших містах така ситуація: Дублін – 62%, Афіни – 57%, Амстердам – 49%, Стокгольм – 46%, Единбург – 44%, Копенгаген – 43%, Осло – 42%.