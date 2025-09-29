В последние годы аренда жилья в крупных городах мира подорожала из-за увеличения популярности дистанционной работы и ограниченного количества доступного жилья. Среди лидеров по стоимости аренды – американские города.

Аналитики Visual Capitalist исследовали, в каких городах аренда стала самой дорогой и как изменились цены по сравнению с 2020 годом. Детали рассказывает 24 Канал.

В каких городах мира самая дорогая аренда жилья?

Возглавляет список мегаполисов с самой высокой стоимостью аренды Нью-Йорк. В 2025 году средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет 4 143 долларов в месяц, что на 22% больше, чем было пять лет назад. Несмотря на отток жителей во время пандемии, высокий спрос, богатая культурная жизнь и статус финансовой столицы мира поддерживают цены на высоком уровне.

На втором месте – Бостон, где аренда квартиры обходится в среднем в 3 394 доллара в месяц, что на 25% больше, чем в 2020 году. Дефицит нового жилья из-за дорогих земельных участков и рост стоимости строительства способствует дальнейшему повышению цен.

Замыкает тройку лидеров Сан-Франциско. Несмотря на относительно незначительный рост цен (всего 1% с 2020 года), средняя арендная ставка здесь все еще высока – 3 332 долларов в месяц.

Сингапур стал самым дорогим городом для аренды в Азии. За пять лет цены выросли на 55% и достигли 3 167 долларов. Это самый быстрый рост среди всех городов, включенных в рейтинг.

Пятое место занимает Лондон – лидер среди европейских городов по стоимости аренды. Средняя цена здесь составляет 2 985 долларов, что на 39% больше, чем в 2020 году.



Города, где самая дорогая аренда жилья в мире / Инфографика Visual Capitalist

Как выглядит двадцатка городов мира с самой дорогой арендой жилья?

Нью-Йорк (США) – 4 143 доллара (+22%);

Бостон (США) – 3 394 доллара (+25%);

Сан-Франциско (США) – 3 332 доллара (+1%);

Сингапур (Сингапур) – 3 167 долларов (+55%);

Лондон (Великобритания) – 2 985 долларов (+39%);

Цюрих (Швейцария) – 2 720 долларов (+35%);

Лос-Анджелес (США) – 2 613 долларов (+17%);

Дубай (ОАЭ) – 2 401 доллар (+54%);

Дублин (Ирландия) – 2 378 долларов (+26%);

Амстердам (Нидерланды) – 2 358 долларов (+32%);

Чикаго (США) – 2 344 доллара (+25%);

Женева (Швейцария) – 2 330 долларов (+20%);

Гонконг (Гонконг) – 2 202 доллара (-3%);

Сидней (Австралия) – 2 164 доллара (+23%);

Люксембург (Люксембург) – 2 086 долларов (+23%);

Копенгаген (Дания) – 2 021 доллар (+32%);

Ванкувер (Канада) – 1 994 доллара (+34%);

Торонто (Канада) – 1 807 долларов (+14%);

Мюнхен (Германия) – 1 759 долларов (+23%);

Осло (Норвегия) – 1 689 долларов (+28%).

Какие цены на аренду жилья в Украине?

Согласно данным портала ЛУН, в Украине самой дорогой аренда жилья является в Ужгороде – 500 долларов в месяц. За ним следуют Львов – 470 долларов, Киев – 430 долларов. То есть если сравнить с Нью-Йорком – лидером мирового списка, то в Ужгороде на аренду жилья идет в 8,3 раза меньше.

В каких городах Европы вся зарплата идет на аренду квартиры?

Женева (29%) – единственный европейский город, где витраты на аренду жилья составляют менее 30% от средней зарплаты. За ней следуют 5 городов, где одиночки тратят менее 40% дохода на аренду: Люксембург и Франкфурт (по 34%), Цюрих и Хельсинки (по 35%), а также Вена (38%).

Среди столиц 5 крупнейших экономик Европы наименьшая нагрузка на бюджет в Берлине – 40%, далее Париж с показателем 45%. Самая высокая доля расходов на аренду – в Лондоне (75%), за ним Мадрид (74%) и Рим (65%).

В других городах такая же ситуация: Дублин – 62%, Афины – 57%, Амстердам – 49%, Стокгольм – 46%, Эдинбург – 44%, Копенгаген – 43%, Осло – 42%.