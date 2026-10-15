Різниця між районами – 14 тисяч гривень: скільки коштує оренда квартир в Одесі

Оренда квартир в Одесі за рік подорожчала, причому найбільше зросла вартість однокімнатного житла. Водночас різниця у вартості оренди між районами міста сягає 14 тисяч гривень.

Скільки коштує оренда квартир в Одесі у жовтні 2026 року

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить 12 тисяч гривень на місяць. За рік ціни на таке житло зросли на 9%.

Оренда двокімнатної квартири коштує 15 тисяч гривень на місяць, а трикімнатної – 20,5 тисячі гривень. За рік ціни на двокімнатне житло зросли на 7%, а на трикімнатне – на 3%.

У яких районах Одеси найдорожче орендувати квартиру

Найдорожче орендувати квартиру в Приморському районі Одеси. Тут розташований історичний центр міста, а також чимало сучасних житлових комплексів бізнес і преміумкласу. Найдешевша оренда – у Пересипському районі, де ціни найнижчі для квартир усіх трьох типів.

Однокімнатні квартири:

Приморський район – 14 000 гривень;

Хаджибейський район – 12 000 гривень;

Київський район – 11 000 гривень;

Пересипський район – 8 000 гривень.

Двокімнатні квартири:

Приморський район – 18 000 гривень;

Київський район – 14 000 гривень;

Хаджибейський район – 12 000 гривень;

Пересипський район – 10 000 гривень.

Трикімнатні квартири:

Приморський район – 26 000 гривень;

Київський район – 14 000 гривень;

Пересипський район – 12 000 гривень.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року оренда квартир у Львові продовжує дорожчати. Медіанна вартість однокімнатного житла становить 24 тисячі гривень на місяць, що на 33% більше, ніж торік. Найдорожче орендувати таку квартиру у Франківському районі, а найдешевше – у Личаківському.