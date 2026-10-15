Різниця між районами – 14 тисяч гривень: скільки коштує оренда квартир в Одесі
Оренда квартир в Одесі за рік подорожчала, причому найбільше зросла вартість однокімнатного житла. Водночас різниця у вартості оренди між районами міста сягає 14 тисяч гривень.
Скільки коштує оренда квартир в Одесі у жовтні 2026 року
За даними ЛУН, у жовтні 2026 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить 12 тисяч гривень на місяць. За рік ціни на таке житло зросли на 9%.
Оренда двокімнатної квартири коштує 15 тисяч гривень на місяць, а трикімнатної – 20,5 тисячі гривень. За рік ціни на двокімнатне житло зросли на 7%, а на трикімнатне – на 3%.
У яких районах Одеси найдорожче орендувати квартиру
Найдорожче орендувати квартиру в Приморському районі Одеси. Тут розташований історичний центр міста, а також чимало сучасних житлових комплексів бізнес і преміумкласу. Найдешевша оренда – у Пересипському районі, де ціни найнижчі для квартир усіх трьох типів.
Однокімнатні квартири:
- Приморський район – 14 000 гривень;
- Хаджибейський район – 12 000 гривень;
- Київський район – 11 000 гривень;
- Пересипський район – 8 000 гривень.
Двокімнатні квартири:
- Приморський район – 18 000 гривень;
- Київський район – 14 000 гривень;
- Хаджибейський район – 12 000 гривень;
- Пересипський район – 10 000 гривень.
Трикімнатні квартири:
- Приморський район – 26 000 гривень;
- Київський район – 14 000 гривень;
- Пересипський район – 12 000 гривень.
Нагадаємо, у жовтні 2026 року оренда квартир у Львові продовжує дорожчати. Медіанна вартість однокімнатного житла становить 24 тисячі гривень на місяць, що на 33% більше, ніж торік. Найдорожче орендувати таку квартиру у Франківському районі, а найдешевше – у Личаківському.