Сколько стоит аренда квартир в Одессе в октябре 2026 года
По данным ЛУН, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 12 тысяч гривен в месяц. За год цены на такое жилье выросли на 9%.
Аренда двухкомнатной квартиры стоит 15 тысяч гривен в месяц, а трехкомнатной – 20,5 тысячи гривен. За год цены на двухкомнатные квартиры выросли на 7%, а на трехкомнатные – на 3%.
В каких районах Одессы дороже всего арендовать квартиру
Дороже всего снимать квартиру в Приморском районе Одессы. Здесь расположен исторический центр города, а также немало современных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. Самая дешевая аренда – в Пересыпском районе, где цены самые низкие на квартиры всех трех типов.
Однокомнатные квартиры:
- Приморский район – 14 000 гривен;
- Хаджибейский район – 12 000 гривен;
- Киевский район – 11 000 гривен;
- Пересипский район – 8 000 гривен.
Двухкомнатные квартиры:
- Приморский район – 18 000 гривен;
- Киевский район – 14 000 гривен;
- Хаджибейский район – 12 000 гривен;
- Пересипский район – 10 000 гривен.
Трехкомнатные квартиры:
- Приморский район – 26 000 гривен;
- Киевский район – 14 000 гривен;
- Пересыпский район – 12 000 гривен.
Напомним, В октябре 2026 года аренда квартир во Львове продолжает дорожать. Медианная стоимость однокомнатного жилья составляет 24 тысячи гривен в месяц, что на 33% больше, чем в прошлом году. Дороже всего арендовать такую квартиру во Франковском районе, а дешевле всего – в Лычаковском.