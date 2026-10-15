Сколько стоит аренда квартир в Одессе в октябре 2026 года

По данным ЛУН, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет 12 тысяч гривен в месяц. За год цены на такое жилье выросли на 9%.

Аренда двухкомнатной квартиры стоит 15 тысяч гривен в месяц, а трехкомнатной – 20,5 тысячи гривен. За год цены на двухкомнатные квартиры выросли на 7%, а на трехкомнатные – на 3%.

В каких районах Одессы дороже всего арендовать квартиру

Дороже всего снимать квартиру в Приморском районе Одессы. Здесь расположен исторический центр города, а также немало современных жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. Самая дешевая аренда – в Пересыпском районе, где цены самые низкие на квартиры всех трех типов.

Однокомнатные квартиры:

Приморский район – 14 000 гривен;

Хаджибейский район – 12 000 гривен;

Киевский район – 11 000 гривен;

Пересипский район – 8 000 гривен.

Двухкомнатные квартиры:

Приморский район – 18 000 гривен;

Киевский район – 14 000 гривен;

Хаджибейский район – 12 000 гривен;

Пересипский район – 10 000 гривен.

Трехкомнатные квартиры:

Приморский район – 26 000 гривен;

Киевский район – 14 000 гривен;

Пересыпский район – 12 000 гривен.

Напомним, В октябре 2026 года аренда квартир во Львове продолжает дорожать. Медианная стоимость однокомнатного жилья составляет 24 тысячи гривен в месяц, что на 33% больше, чем в прошлом году. Дороже всего арендовать такую квартиру во Франковском районе, а дешевле всего – в Лычаковском.