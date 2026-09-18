Не Київ і не Одеса: де оренда за рік подорожчала більш ніж на 40%

На тлі посилення обстрілів орендні ставки у Києві та Одесі помітно знизилися, хоча квартири в цих містах і далі швидко знаходять орендарів. На заході України ситуація протилежна – житло продовжує дорожчати.

Як змінилися ціни на оренду в Києві, Одесі та на заході України

За даними ЛУН, за останній місяць оренда однокімнатних квартир у Києві подешевшала на 3%. Зараз таке житло в столиці в середньому коштує 18 тисяч гривень на місяць. В Одесі падіння було значно помітнішим – на 11%, а середня ставка опустилася до 13,4 тисячі гривень.

У західних містах ціни, навпаки, продовжили зростати. В Ужгороді оренда однокімнатної квартири подорожчала на 8% – до 29,1 тисячі гривень. У Львові середня ставка зросла на 9% і сягнула 26,9 тисячі гривень, а в Івано-Франківську – на 11%, до 22,4 тисячі гривень.

Ціни на оренду в Києві, Одесі та на заході України / Інфографіка ЛУН

За рік різниця між містами стала ще помітнішою. У Львові оренда однокімнатного житла подорожчала на 43,5%, в Івано-Франківську – на 42%, а в Ужгороді – на 40%. У Києві середня ставка залишилася приблизно на рівні минулого року. В Одесі, попри нинішнє зниження, оренда все ще на 12% дорожча, ніж рік тому.

Як обстріли впливають на ринок оренди

Керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснює, що із середини 2022 року обстріли мали відносно невеликий прямий вплив на орендні ставки, особливо у Києві. Ринок поступово адаптувався, а попит залишався стабільним.

Те, що ми бачимо зараз у Києві, – перший за тривалий час сигнал, що інтенсивність ударів у столиці знову позначається на готовності платити за оренду в конкретному місті,

– зазначила експертка.

Водночас квартири у великих містах не простоюють довго: у Києві однокімнатне житло здають у середньому за 4 дні, в Одесі – за 5, а у Львові – за 6.

На ситуацію також може впливати внутрішня міграція – не лише між містами, а й між районами одного міста. Перед опалювальним сезоном орендарі можуть більше зважати на автономне опалення та живлення, наявність укриття поблизу і готовність будинку до можливих відключень.

Нагадаємо, оренда енергонезалежного будинку на Київщині у 2026 році може коштувати від 35 тисяч до кількох сотень тисяч гривень на місяць. Найдорожчими є великі автономні будинки у престижних передмістях столиці.