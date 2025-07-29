Ціни на оренду квартир у містах Європи невпинно зростають. Однак у деяких містах оренда трикімнатної квартири в місяць коштує 1 тисяча євро, а в інших – 4 – 5 тисяч.

У Deutsche Bank провели дослідження, проаналізувавши ціни на трикімнатні квартири у містах Європи. Результати наводить 24 Канал.

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Як змінилися ціни на житло в містах Європи?

Орендні ставки у великих містах Європи продовжують зростати. Найбільше подорожчання фіксують у країнах Південної та Східної Європи. Загалом аналітики вивчили 67 міст по всьому світу, серед яких 28 – європейські.

Згідно з інформацією Євростату, з першого кварталу 2020 року по перший квартал 2025 ціни на житло в ЄС зросли на 27,3%, а оренда – на 12,5% лише за період з червня 2020 року до червня 2025. Однак дослідження Deutsche Bank вказує, що вартість оренди саме в центральних районах міст зросла ще стрімкіше, ніж у середньому по регіону.



Ціни на трикімнатні квартири у містах світу / Дані DB

Де орендувати квартиру найдорожче, а де найдешевше?

У 2025 році середня орендна плата за трикімнатну квартиру в центрі одного з 28 найбільших міст Європи варіюється від 1 080 євро в Афінах до 5 088 євро в Лондоні. Умовно всі міста можна поділити на три групи залежно від рівня вартості:

Понад 3 000 євро на місяць . До цієї категорії належать найбільші фінансові та політичні центри: Лондон, Цюрих, Женева, Амстердам. У швейцарських містах оренда перевищує 4 250 євро. Високі ціни також фіксуються в Дубліні, Люксембурзі, Парижі, Копенгагені та Мюнхені. Попит на житло тут зумовлений високою діловою активністю та значною концентрацією міжнародних компаній.

. До цієї категорії належать найбільші фінансові та політичні центри: Лондон, Цюрих, Женева, Амстердам. У швейцарських містах оренда перевищує 4 250 євро. Високі ціни також фіксуються в Дубліні, Люксембурзі, Парижі, Копенгагені та Мюнхені. Попит на житло тут зумовлений високою діловою активністю та значною концентрацією міжнародних компаній. Міста з орендною платою від 2000 до 3000 євро . Найвищі показники в цьому сегменті демонструють Мілан, Единбург та Лісабон. Дещо нижчі ціни – у Мадриді, Стокгольмі, Берліні, Франкфурті та Барселоні. Тут середня орендна ставка складає приблизно 2 500 євро. Найдоступніші серед цієї групи – Бірмінгем, Брюссель, Відень і Прага, де оренда наближається до 2 100 євро. Ці міста забезпечують порівняно помірну вартість проживання у межах економічно стабільних регіонів.

. Найвищі показники в цьому сегменті демонструють Мілан, Единбург та Лісабон. Дещо нижчі ціни – у Мадриді, Стокгольмі, Берліні, Франкфурті та Барселоні. Тут середня орендна ставка складає приблизно 2 500 євро. Найдоступніші серед цієї групи – Бірмінгем, Брюссель, Відень і Прага, де оренда наближається до 2 100 євро. Ці міста забезпечують порівняно помірну вартість проживання у межах економічно стабільних регіонів. Міста з орендою до 2 000 євро. Тільки у п'ятьох європейських містах середня плата за оренду нижча за 2 000 євро на місяць. Найдоступнішим залишаються Афіни (1 080 євро). Також у цей список входять Будапешт (1 225 євро), Стамбул (1 614 євро), Варшава (1 881 євро), Гельсінкі (1 928 євро).

Загалом найдорожчі міста зосереджені у Західній і Північній Європі. Висока вартість оренди там пов'язана зі стабільною економікою, високим рівнем життя та обмеженою пропозицією на ринку житла. Натомість у Центральній та Південній Європі ціни варіюються, а Східна та Південно-Східна частини – найпривабливіші за ціною.