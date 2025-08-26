Укладання договору оренди квартири – це не проста формальність, а ключовий крок, який визначає безпеку угоди. Правильно складений документ допомагає уникнути конфліктів і захищає інтереси обох сторін.

Експерти наголошують, що найважливішим пунктом договору є чітке визначення предмета оренди та правового статусу квартири. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE

Що таке предмет оренди?

У цьому розділі обов'язково зазначаються:

адреса,

площа,

поверх,

реєстраційний номер об'єкта,

документи, що підтверджують право власності.

Юристи попереджають: відсутність детального опису може стати підставою для визнання договору недійсним у суді.

Які документи потрібно перевірити?

Орендар має право вимагати від власника договір купівлі-продажу чи дарування, витяг з Держреєстру речових прав, технічний паспорт та документи представника, якщо угоду укладає не власник.

Також у документі визначають дату початку та завершення оренди. Якщо договір укладається більш ніж на три роки – він підлягає нотаріальному посвідченню. Також варто заздалегідь прописати умови дострокового розірвання.



Без якого пункту договір оренди не має сенсу / Фото Unsplash

Перед підписанням договору юристи радять перевірити, чи немає у власника боргів, через які квартира може опинитися під арештом. Це можна зробити через Єдиний реєстр боржників на сайті Мін'юсту.

Попри важливість офіційних угод, в Україні досі понад 90% договорів оренди укладаються неофіційно. Експерти закликають обирати легальні механізми, адже лише вони гарантують захист прав обох сторін.

Раніше ми писали, що в Україні планують податкову реформу для ринку оренди житла. Реформа має на меті скоротити тіньовий ринок оренди, підвищити правовий захист орендодавців та орендарів, а також спростити процедуру оформлення договорів.