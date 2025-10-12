Вартість оренди продовжує зростати. Особливо помітний "стрибок" цін у деяких областях.

Де найбільше подорожчала оренда квартир?

Як показує статистика, найбільше подорожчала оренда в Одесі. Там зросли ціни на однокімнатні квартири майже 50% за останні пів року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Читайте також Скільки коштують квартири в містах Чехії: яку тривожну тенденцію там фіксують

Також відчутно зросла вартість оренди однокімнатних квартир за 6 місяців у:

Вінниці – на 36%;

Кропивницькому – на 23%;

Черкасах – 20%;

Ужгороді – 15%;

Дніпро – 14%;

Харків – 13%;

Івано-Франківську – 13%.

У деяких містах змін загалом не відбулося. А у Сумах, наприклад, ціни впали в середньому на 30%.



За скільки можна винаймати однокімнатну квартиру в різних містах України / Інфографіка ЛУН

Зверніть увагу! На вартість оренди впливає ціла сукупність факторів. Зокрема, сезонність та безпекові ризики.

Що потрібно знати про нерухомість в Україні зараз?