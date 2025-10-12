Ціни ростуть: в яки містах України найдорожче зняти однушку
- В Одесі оренда однокімнатних квартир подорожчала на майже 50% за останні пів року.
- У Вінниці, Кропивницькому, Черкасах, Ужгороді, Дніпрі, Харкові та Івано-Франківську оренда також значно зросла, а в Сумах ціни впали на 30%.
Вартість оренди продовжує зростати. Особливо помітний "стрибок" цін у деяких областях.
Де найбільше подорожчала оренда квартир?
Як показує статистика, найбільше подорожчала оренда в Одесі. Там зросли ціни на однокімнатні квартири майже 50% за останні пів року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.
Також відчутно зросла вартість оренди однокімнатних квартир за 6 місяців у:
- Вінниці – на 36%;
- Кропивницькому – на 23%;
- Черкасах – 20%;
- Ужгороді – 15%;
- Дніпро – 14%;
- Харків – 13%;
- Івано-Франківську – 13%.
У деяких містах змін загалом не відбулося. А у Сумах, наприклад, ціни впали в середньому на 30%.
За скільки можна винаймати однокімнатну квартиру в різних містах України / Інфографіка ЛУН
Зверніть увагу! На вартість оренди впливає ціла сукупність факторів. Зокрема, сезонність та безпекові ризики.
Що потрібно знати про нерухомість в Україні зараз?
З недавнього часу в Україні можна реєструватись у дачних будиночках, як постійних місцях проживання. Себто, жити там протягом цілого року як у звичайних будинках. Нюанс полягає в тому, що така нерухомість має відповідати певним вимогам. Зокрема, там потрібно провести інженерні комунікації (наприклад, опалення).
Нещодавно з'явилась петиція, яка пропонує відрегулювати діяльність рієлторів в Україні. Прем'єрка Юлія Свириденко позитивно відреагувала на цю ініціативу. Адже таким чином можна збільшити надходження в бюджет.