Стоимость аренды продолжает расти. Особенно заметен "скачок" цен в некоторых областях.

Где больше всего подорожала аренда квартир?

Как показывает статистика, больше всего подорожала аренда в Одессе. Там выросли цены на однокомнатные квартиры почти 50% за последние полгода, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Также ощутимо выросла стоимость аренды однокомнатных квартир за 6 месяцев в:

Виннице – на 36%;

Кропивницком – на 23%;

Черкассах – 20%;

Ужгороде – 15%;

Днепре – 14%;

Харькове – 13%;

Ивано-Франковске – 13%.

В некоторых городах изменений в целом не произошло. А в Сумах, например, цены упали в среднем на 30%.



За сколько можно снять однокомнатную квартиру в разных городах Украины / Инфографика ЛУН

Обратите внимание! На стоимость аренды влияет целая совокупность факторов. В частности, сезонность и риски безопасности.

Что нужно знать о недвижимости в Украине сейчас?