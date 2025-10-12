Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Цены растут: в каких городах Украины дороже всего снять однушку
12 октября, 20:00
2

Цены растут: в каких городах Украины дороже всего снять однушку

Анастасия Зорик
Основні тези
  • В Одессе аренда однокомнатных квартир подорожала почти на 50% за последние полгода.
  • В Виннице, Кропивницком, Черкассах, Ужгороде, Днепре, Харькове и Ивано-Франковске аренда также значительно выросла, а в Сумах цены упали на 30%.

Стоимость аренды продолжает расти. Особенно заметен "скачок" цен в некоторых областях.

Где больше всего подорожала аренда квартир?

Как показывает статистика, больше всего подорожала аренда в Одессе. Там выросли цены на однокомнатные квартиры почти 50% за последние полгода, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Читайте также Сколько стоят квартиры в городах Чехии: какую тревожную тенденцию там фиксируют

Также ощутимо выросла стоимость аренды однокомнатных квартир за 6 месяцев в:

  • Виннице – на 36%;
  • Кропивницком – на 23%;
  • Черкассах – 20%;
  • Ужгороде – 15%;
  • Днепре – 14%;
  • Харькове – 13%;
  • Ивано-Франковске – 13%.

В некоторых городах изменений в целом не произошло. А в Сумах, например, цены упали в среднем на 30%.


За сколько можно снять однокомнатную квартиру в разных городах Украины / Инфографика ЛУН

Обратите внимание! На стоимость аренды влияет целая совокупность факторов. В частности, сезонность и риски безопасности.

Что нужно знать о недвижимости в Украине сейчас?

  • С недавнего времени в Украине можно регистрироваться в дачных домиках, как постоянных местах проживания. То есть, жить там в течение целого года как в обычных домах. Нюанс заключается в том, что такая недвижимость должна соответствовать определенным требованиям. В частности, там нужно провести инженерные коммуникации (например, отопление).

  • Недавно появилась петиция, которая предлагает отрегулировать деятельность риелторов в Украине. Премьер Юлия Свириденко положительно отреагировала на эту инициативу. Ведь таким образом можно увеличить поступления в бюджет.