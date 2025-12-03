Попит знижується, ціни також: скільки зараз коштує оренда квартири у Києві

У грудні 2025 року вартість оренди квартир у Києві залишилась майже незмінною. Перед зимовими святами попит почав знижуватися, а кількість пропозицій збільшилася.

Порівняно з груднем 2024 року ціни на однокімнатні квартири виросли на 1,33%, а вартість двокімнатних квартир знизилась, пише 24 Канал з посиланням на сайти з оренди житла.

Найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Києві – 12 800 гривень, зазначають у M2bomber.

А середня вартість однокімнатних квартир – 17 000 гривень, пише ЛУН.

Хоча вартість однокімнатних квартир не змінилася, ціна за оренду двокімнатних значно знизилася. Минулого місяця вартість оренди двокімнатної квартири становила 24 тисячі гривень, зараз вона знизилася до 23 тисяч гривень.

Трикімнатні також подешевшали. Раніше оренда коштувала 42 тисячі гривень, цього місяця вона зменшилась до 40 тисяч.

Як розташування впливає на вартість оренди?

У столиці локація залишається ключовим фактором, який формує ринкову вартість оренди. Близькість до метро та швидкісний доступ до центру суттєво підвищують ціну, особливо в районах із розвиненою інфраструктурою та діловою активністю.

Найдорожчим традиційно залишається центр, Поділ і Печерськ. У спальних районах, зокрема на Троєщині й Борщагівці, вартість помітно нижча, хоча попит зростає завдяки новим житловим комплексам.

На ціноутворення також впливають транспортні розв'язки, наявність парків, торгівельних центрів та безпека району. Різниця між районами може досягати 30%.

У якому районі найдешевші квартири?

Однокімнатні квартири:

Печерський – 32 000 гривень;

Шевченківський – 21 000 гривень;

Голосіївський – 20 000 гривень;

Подільський – 17 000 гривень;

Солом'янський – 16 000 гривень;

Дарницький – 15 000 гривень;

Оболонський – 14 000 гривень;

Святошинський – 12 000 гривень.

Найдешевше орендувати квартиру можна у Дніпровському та Деснянському районах – 12 500 та 10 000 гривень відповідно.

Двокімнатні квартири:

Печерський – 42 500 гривень;

Голосіївський – 29 000 гривень;

Шевченківський – 26 000 гривень;

Подільський – 20 300 гривень;

Оболонський – 18 000 гривень;

Солом'янський – 18 000 гривень;

Дарницький – 17 500 гривень;

Святошинський – 15 500 гривень.

Як і однокімнатні, найдешевші двокімнатні квартири розташовані у Дніпровському та Деснянському районах. Вартість двокімнатних квартир лише на кілька тисяч більша ніж вартість однокімнатних. На двокімнатні квартири попит значно нижчий, тому ціна також зменшується.

Трикімнатні квартири:

Печерський – 68 100 гривень;

Шевченківський – 42 500 гривень;

Голосіївський – 42 500 гривень;

Подільський – 30 100 гривень;

Солом'янський – 30 000 гривень;

Оболонський – 26 000 гривень;

Дніпровський – 23 000 гривень;

Дарницький – 22 000 гривень.

Розташування найдешевших трикімнатних квартир відрізняється від однокімнатних і двокімнатних. У Святошинському та Деснянському середня вартість оренди становить 18 000 та 15 000 гривень відповідно.

