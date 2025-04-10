Квартиру здають в оренду всього за 500 гривень у місяць, але є нюанс

У Конотопі, що на Сумщині, квартиру здають в оренду за 500 гривень у місяць. Однак помешкання потребує ремонту.

Відповідне оголошення з'явилося на OLX Нерухомість. Деталі про житло розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу В Україні продають квартиру за 12 тисяч доларів: де вона розташована та який вигляд має

Що відомо про бюджетну квартиру

У центрі Конотопа, що у Сумській області, в оренду пропонують дві кімнати у трикімнатній квартирі. Вартість – лише 500 гривень на місяць, однак за комуналку доведеться платити додатково.

Крім того, квартира не в найкращому стані. Ремонт у ній косметичний, паркетне покриття старе та зношене, вікна – дерев'яні й потребують реставрації. Ба більше, у житлі немає гарячої води. Планування квартири – суміжне, тобто кімнати прохідні, що також слід врахувати.

Будинок, у якому здають кімнати, побудований у 1980 – 1990-х роках та має всього 3 поверхи. Це типовий житловий фонд з усіма стандартними комунікаціями – газ, центральне водопостачання та каналізація, світло.

Неподалік квартири є магазин, аптека, зупинка громадського транспорту.

Орендну плату просять внести наперед за 3 місяці. Власник зазначив, що орендарями бачить тільки сім'ї.

Зауважимо, що квартири з низькою орендною платнею переважно не мають ремонту. Бувають пропозиції повністю пустого житла.

Який вигляд має квартира, яку здають в оренду за 500 гривень: Фото OLX Нерухомість

Ціни на квартири на Сумщині

Відповідно до даних порталу ЛУН, у Сумах середня ціна оренди квартири становить 7 тисяч гривень. Це одні із найнижчих цін в Україні. Однак однокімнатні квартири можна знайти як дешевші, так і відчутно дорожчі.

Аби винаймати житло в місті, у квітні 2025 року доводиться віддавати 44% середньої зарплати.