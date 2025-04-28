Найдорожча квартира Львова, яку зараз здають в оренду: скільки коштує та який вигляд має

Станом на кінець квітня орендувати однокімнатну квартиру у Львові у середньому коштує 17,5 тисячі гривень, двокімнатну – 20,9 тисячі. Однак є пропозиції зі значно вищими цінами, які сягають і 100 тисяч у місяць.

Про найдорожчу квартиру, яку зараз пропонують в оренду у Львові, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу DIM.RIA.

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Найдорожча оренда квартири у Львові

Станом на 28 квітня найдорожчою на ринку оренди житла у Львові є пропозиція квартири на вулиці Бойківській, що в парку Горіховий гай, за 104 тисячі гривень у місяць.

Квартира має 2 кімнати. Розташована вона у будинку клубного типу преміумкласу. Помешкання має свою огороджену територію, тенісні корти, спортзал, підземний паркінг та гостьову парковку. Також цілодобово працює охорона та консьєрж.

Житло розташоване на 6 поверсі. Його площа становить 84 квадратних метри. У квартирі є дизайнерський ремонт у світлих тонах. Щодо планування, то є дві спальні та велика кухня-студія, в якій зоновані вітальня та кухня.

В оголошенні також зазначено, що квартира – двостороння, має панорамні вікна, з красивим краєвидом на парк та центр міста. Також є велика тераса, із площею 30 квадратів по периметру.

Помешкання забезпечене індивідуальним опаленням, є газовий котел, тепла підлога. Укомплектована квартира сучасними меблями та побутовою технікою. В одній зі спалень є гардеробна, в іншій – шафа. Крім того, проведений оптоволоконний інтернет.

Такий вигляд має квартира з найдорожчою орендою у Львові: Фото DIM.RIA

Які ціни на оренду житла у Львівські області

За даними Державної статистичної служби, за підсумками березня найдорожчою в Україні оренда житла була у Закарпатській області. Середня ціна – 11 769 гривень у місяць. Львівщина ж посідала другу сходинку з вартістю оренди у 10 749 гривень.

Щодо самого Львова, то відповідно до інформації на порталі ЛУН, станом на кінець квітня однокімнатну квартиру у Львові у середньому можна орендувати за 17,5 тисячі гривень, двокімнатну – 20,9 тисячі, а трикімнатну – 22,6 тисячі гривень.