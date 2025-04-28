Найдорожча квартира Львова, яку зараз здають в оренду: скільки коштує та який вигляд має
- Найдорожча оренда квартири у Львові коштує понад 100 тисяч гривень на місяць.
- Вона має 2 кімнати з сучасним дизайном, панорамними вікнами та великою терасою.
Станом на кінець квітня орендувати однокімнатну квартиру у Львові у середньому коштує 17,5 тисячі гривень, двокімнатну – 20,9 тисячі. Однак є пропозиції зі значно вищими цінами, які сягають і 100 тисяч у місяць.
Про найдорожчу квартиру, яку зараз пропонують в оренду у Львові, 24 Канал розповідає з посиланням на дані порталу DIM.RIA.
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Найдорожча оренда квартири у Львові
Станом на 28 квітня найдорожчою на ринку оренди житла у Львові є пропозиція квартири на вулиці Бойківській, що в парку Горіховий гай, за 104 тисячі гривень у місяць.
Квартира має 2 кімнати. Розташована вона у будинку клубного типу преміумкласу. Помешкання має свою огороджену територію, тенісні корти, спортзал, підземний паркінг та гостьову парковку. Також цілодобово працює охорона та консьєрж.
Житло розташоване на 6 поверсі. Його площа становить 84 квадратних метри. У квартирі є дизайнерський ремонт у світлих тонах. Щодо планування, то є дві спальні та велика кухня-студія, в якій зоновані вітальня та кухня.
В оголошенні також зазначено, що квартира – двостороння, має панорамні вікна, з красивим краєвидом на парк та центр міста. Також є велика тераса, із площею 30 квадратів по периметру.
Помешкання забезпечене індивідуальним опаленням, є газовий котел, тепла підлога. Укомплектована квартира сучасними меблями та побутовою технікою. В одній зі спалень є гардеробна, в іншій – шафа. Крім того, проведений оптоволоконний інтернет.
Такий вигляд має квартира з найдорожчою орендою у Львові: Фото DIM.RIA
Які ціни на оренду житла у Львівські області
За даними Державної статистичної служби, за підсумками березня найдорожчою в Україні оренда житла була у Закарпатській області. Середня ціна – 11 769 гривень у місяць. Львівщина ж посідала другу сходинку з вартістю оренди у 10 749 гривень.
Щодо самого Львова, то відповідно до інформації на порталі ЛУН, станом на кінець квітня однокімнатну квартиру у Львові у середньому можна орендувати за 17,5 тисячі гривень, двокімнатну – 20,9 тисячі, а трикімнатну – 22,6 тисячі гривень.