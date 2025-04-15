Про зміну цін на оренду помешкань в Україні за останній місяць свідчать нові дані Державної служби статистики, інформує 24 Канал.

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Як змінилася вартість оренди

У середньому оренда однокімнатної квартири в Україні в березні 2025 року становила 7 413 гривень у місяць. Від початку року ціни зросли на 2,7%.

В яких регіонах оренда найдорожча

За інформацією статистичного відомства, лідирує за вартістю оренди Закарпатська область . Винаймати житло отам коштує 11 769 гривень у місяць.

. Винаймати житло отам коштує гривень у місяць. На другому місці – Львівська область. Тут ціна на оренду житла зросла на 2,9% – до 10 749 гривень.

область. Тут ціна на оренду житла зросла на 2,9% – до 10 749 гривень. На третій позиції Рівненщина , де оренда від початку року подорожчала на 3,8% – до 10 263 гривень.

, де оренда від початку року подорожчала на 3,8% – до 10 263 гривень. У Києві ціни на оренду також пішли вгору. Там зафіксували ріст на 1,5% – до 9 777 гривень. Столиця посідає четверту позицію.



Вартість оренди однокімнатної квартири в областях України / Дані Держстату

Де орендувати квартиру найдешевше

Найнижчі ціни на оренду квартир у таких областях:

Херсонська – 3 118 гривень у місяць;

Запорізька – 3 623 гривні;

Миколаївська – 3 908 гривень.

Загалом вартість оренди житла відносно висока в західних і деяких центральних регіонах. Натомість відчутно нижча в населених пунктах, які наближені до зон бойових дій.

Зауважимо, що в Україні можна орендувати житло і за значно дешевшими від середніх цінами. Однак здебільшого воно буде з певними обмеженнями, наприклад, відсутністю ремонту, незручним розташуванням.