Об изменении цен на аренду жилья в Украине за последний месяц свидетельствуют новые данные Государственной службы статистики, информирует 24 Канал.

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Как изменилась стоимость аренды

В среднем аренда однокомнатной квартиры в Украине в марте 2025 года составляла 7 413 гривен в месяц. С начала года цены выросли на 2,7%.

В каких регионах аренда самая дорогая

По информации статистического ведомства, лидирует по стоимости аренды Закарпатская область . Снимать жилье там стоит 11 769 гривен в месяц.

. Снимать жилье там стоит гривен в месяц. На втором месте – Львовская область. Здесь цена на аренду жилья выросла на 2,9% – до 10 749 гривен.

область. Здесь цена на аренду жилья выросла на 2,9% – до 10 749 гривен. На третьей позиции Ровенская область , где аренда с начала года подорожала на 3,8% – до 10 263 гривен.

, где аренда с начала года подорожала на 3,8% – до 10 263 гривен. В Киеве цены на аренду также пошли вверх. Там зафиксировали рост на 1,5% – до 9 777 гривен. Столица занимает четвертую позицию.



Стоимость аренды однокомнатной квартиры в областях Украины / Данные Госстата

Где арендовать квартиру дешевле всего

Самые низкие цены на аренду квартир в таких областях:

Херсонская – 3 118 гривен в месяц;

Запорожская – 3 623 гривны;

Николаевская – 3 908 гривен.

В целом стоимость аренды жилья относительно высокая в западных и некоторых центральных регионах. Зато ощутимо ниже в населенных пунктах, которые приближены к зонам боевых действий.

Заметим, что в Украине можно арендовать жилье и по значительно более дешевым от средних ценам. Однако в основном оно будет с определенными ограничениями, например, отсутствием ремонта, неудобным расположением.