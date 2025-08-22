Починаючи з лютого 2026 року, власники приватного житла в Польщі, які здають його в оренду, повинні будуть дотримуватися нових вимог. Зокрема, отримати податковий номер NIP і використовувати електронну систему виставлення рахунків.

Про такі зміни на ринку оренди житла Польщі 24 Канал повідомляє з посиланням на In Poland.

Що зміниться в питанні оренди квартир у Польщі?

Нововведення пов'язані з запуском обов'язкової Національної системи електронних рахунків-фактур (KSeF), яка охопить усіх платників ПДВ, зокрема й тих, хто має право на звільнення від сплати податку.

Фахівці з оподаткування пояснюють: формально кожен, хто здає житло в оренду, вважається платником ПДВ, навіть якщо користується пільгами або звільненням. Наразі це не створює проблем, але з лютого 2026 року ситуація зміниться.

У випадку, якщо орендарем виступатиме юридична особа і вона проситиме рахунок-фактуру, орендодавець буде зобов'язаний оформити її через систему KSeF. Для цього йому доведеться мати податковий номер NIP, навіть якщо раніше він не видавав рахунків і користувався податковими послабленнями.



У 2026 році на Польщу чекають зміни правил оренди житла / Фото In Poland

Що відомо про обмеження щодо оренди в Сопоті?

Польське курортне місто Сопот стикається з негативними наслідками своєї популярності. Місцева інфраструктура перевантажена, а ціни на житло стрімко зростають. Це змусило міську владу задуматися про обмеження короткострокової оренди.

Серед запропонованих заходів – обов'язкова реєстрація квартир, які здаються подобово, а також встановлення ліміту на кількість днів для такої оренди.

Однак міська адміністрація не має повноважень запроваджувати ці зміни самостійно – необхідні поправки на загальнодержавному рівні. Над відповідним законопроєктом працює Міністерство спорту та туризму Польщі.