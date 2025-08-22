Начиная с февраля 2026 года, владельцы частного жилья в Польше, которые сдают его в аренду, должны будут соблюдать новые требования. В частности, получить налоговый номер NIP и использовать электронную систему выставления счетов.

О таких изменениях на рынке аренды жилья Польши 24 Канал сообщает со ссылкой на In Poland.

Что изменится в вопросе аренды квартир в Польше?

Нововведения связаны с запуском обязательной Национальной системы электронных счетов-фактур (KSeF), которая охватит всех плательщиков НДС, в том числе и тех, кто имеет право на освобождение от уплаты налога.

Специалисты по налогообложению объясняют: формально каждый, кто сдает жилье в аренду, считается плательщиком НДС, даже если пользуется льготами или освобождением. Сейчас это не создает проблем, но с февраля 2026 года ситуация изменится.

В случае, если арендатором будет выступать юридическое лицо и оно будет просить счет-фактуру, арендодатель будет обязан оформить ее через систему KSeF. Для этого ему придется иметь налоговый номер NIP, даже если раньше он не выдавал счетов и пользовался налоговыми послаблениями.



В 2026 году Польшу ждут изменения правил аренды жилья / Фото In Poland

Что известно об ограничениях по аренде в Сопоте?

Польский курортный город Сопот сталкивается с негативными последствиями своей популярности. Местная инфраструктура перегружена, а цены на жилье стремительно растут. Это заставило городские власти задуматься об ограничении краткосрочной аренды.

Среди предложенных мер – обязательная регистрация квартир, которые сдаются посуточно, а также установление лимита на количество дней для такой аренды.

Однако городская администрация не имеет полномочий вводить эти изменения самостоятельно – необходимы поправки на общегосударственном уровне. Над соответствующим законопроектом работает Министерство спорта и туризма Польши.