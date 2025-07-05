Як не потрапити на гачок шахраїв при оренді квартири: на що звернути увагу

Оренда житла може обернутися втратою грошей і нервів, якщо легковажно поставитися до перевірки документів, особи орендодавця та історії самої квартири. Особливо варто насторожитися, коли вас підганяють з рішенням, вимагають передоплату ще до перегляду чи відмовляються укладати офіційний договір.

Про те, як уникнути ризиків, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар експерта з нерухомості Романа Славутського виданню УНН.

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Чому важливо діяти обережно

Ринок оренди – сприятливе середовище для шахраїв. Деякі видають себе за власників, інші – за "посередників" із сумнівними повноваженнями. Щоб не стати жертвою обману, потрібно з перших кроків оренди перевіряти усе ретельно.

Перевірка документів

Перед переглядом об'єкта попросіть в орендодавця документи, що підтверджують право власності: договір купівлі-продажу, витяг з держреєстру або інші документи. Звірте, чи збігаються дані в документах з паспортом особи, яка здає квартиру. Якщо діє посередник, обов'язковою є нотаріально завірена довіреність із правом укладення договору.

Усі отримані документи бажано скопіювати та зберегти. Це може знадобитися у разі конфліктних ситуацій.

Дослідження історії квартири

Окрім перевірки прав власності, поцікавтесь іншими аспектами житла. Наприклад, скільки людей зареєстровані у квартирі та чи є серед них неповнолітні – їхня наявність може суттєво ускладнити процес виселення у разі необхідності.

Дізнайтесь, чи це єдине житло у власника – це також може впливати на можливість розірвати договір.

Не соромтеся ставити запитання про попередніх орендарів, термін їхнього проживання та причини виїзду. Це може вказати на проблеми, які не видно одразу.

Специфіка онлайн-оренди

Якщо шукаєте житло через інтернет, звертайте увагу на репутацію орендодавця, наявність реальних відгуків і підтверджену інформацію. Використовуйте лише перевірені сервіси, які гарантують безпечну угоду.

Аби не потрапити на гачок шахрая, слід вивчати документи і укладати договір / Фото АН "Маяк"

Як розпізнати типову шахрайську схему з орендою житла

Одним із головних сигналів небезпеки, за словами експертів, є ціна, яка помітно нижча за середньоринкову. Це – перший дзвіночок, що перед вами потенційна афера.

Ще одна ознака шахрайства – відмова від укладання офіційного договору. Якщо "власник" або "агент" наполягає лише на передоплаті чи завдатку, не погоджуючись на письмову угоду – це серйозний привід насторожитися.

Шахрайська схема зазвичай виглядає так: зловмисник на короткий термін орендує квартиру, після чого під виглядом рієлтора показує її різним потенційним орендарям. Щоб підсилити довіру, він працює разом із напарником, який видає себе за власника житла й підтверджує "легальність" угоди.

Кожного з клієнтів просять заплатити одразу кілька сум: за "послуги посередника", заставу та оплату за перший місяць. Як тільки останній охочий залишає гроші – обидва шахраї зникають.

Також експерт попереджає: якщо вас підганяють з рішенням – наприклад, кажуть, що завтра вже заїжджає інший орендар, або натякають, що "є багато охочих" – це може бути спроба маніпуляції. Пам'ятайте: ніколи не надсилайте гроші до особистого огляду житла та підписання юридично чинного договору.

Як безпечно укласти договір оренди

У договорі оренди обов'язково мають бути прописані:

щомісячна орендна плата;

суми комунальних платежів;

строки оренди;

умови дострокового розірвання;

стан квартири.

Крім того, слід уточнити, чи є у квартирі прописані особи. Їхня письмова згода на проживання орендаря може бути обов'язковою. А якщо договір підписує не власник, а його представник – такий представник повинен надати нотаріально завірене доручення або інший офіційний документ, що підтверджує його повноваження.