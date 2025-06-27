Про те, які ж бар'єри найчастіше виникають при пошуку житла в оренду у 2025 році, 24 Канал розповідає з посиланням на результати опитування маркетплейсу DIM.RIA.

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Проблеми при пошуку житла

За результатами опитування, в українців найчастіше виникають такі труднощі при пошуку квартири для оренди:

важко знайти варіанти на свій бюджет – 67%;

маленький вибір пропозицій – 37%;

важко знайти житло, де можна з тваринами – 29%;

неправдиві варіанти житла – 21%;

очікування не відповідає реальності – 17%;

важко знайти житло, де дозволене проживання з дітьми – 10%.

Основні проблеми при пошуку житла для оренди, які виникають в українців / Інфографіка DIM.RIA

Мета пошуку житла в оренду

Найчастіше українці шукають житло в оренду з метою або жити в іншому районі, або змінити місто проживання – 25%. Ще 20% людей виходять на ринок, аби орендувати сучасне житло з більшою площею, а у 19% – закінчився термін оренди. Якщо порівнювати з 2024 роком, то зросла кількість тих, хто шукає нове житло через завершення термінів винаймання попереднього.

Мета пошуку українцями житла в оренду / Інфографіка DIM.RIA