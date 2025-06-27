О том, какие же барьеры чаще всего возникают при поиске жилья в аренду в 2025 году, 24 Канал рассказывает со ссылкой на результаты опроса маркетплейса DIM.RIA.
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Проблемы при поиске жилья
По результатам опроса, у украинцев чаще всего возникают следующие трудности при поиске квартиры для аренды:
- трудно найти варианты на свой бюджет – 67%;
- маленький выбор предложений – 37%;
- трудно найти жилье, где можно с животными – 29%;
- ложные варианты жилья – 21%;
- ожидания не соответствуют реальности – 17%;
- трудно найти жилье, где разрешено проживание с детьми – 10%.
Основные проблемы при поиске жилья для аренды, которые возникают у украинцев / Инфографика DIM.RIA
Цель поиска жилья в аренду
Чаще всего украинцы ищут жилье в аренду с целью или жить в другом районе, или сменить город проживания – 25%. Еще 20% людей выходят на рынок, чтобы арендовать современное жилье с большей площадью, а у 19% – закончился срок аренды. Если сравнивать с 2024 годом, то возросло количество тех, кто ищет новое жилье из-за завершения сроков найма предыдущего.
Цель поиска украинцами жилья в аренду / Инфографика DIM.RIA