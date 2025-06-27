Украинский маркетплейс недвижимости DIM.RIA опросил свою аудиторию относительно тенденций на рынке аренды в 2025 году. Результаты показали, что арендаторы готовы тратить больше по сравнению с 2024-м, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году

Какой теперь бюджет у украинцев на аренду

Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку – украинцы в основном ищут вторичное жилье. Следующими по приоритетности являются новостройки и смартквартиры.

Дом – это гораздо больше, чем просто квадратные метры. Важно, чтобы рядом было все, что необходимо для жизни. Именно поэтому девелоперы в Киеве и Львове возводят жилые комплексы в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Если вы ищете именно такой вариант, обратите внимание на РИЕЛ. Девелопер в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах Киева и Львова.



Какое жилье ищут украинцы / Инфографика DIM.RIA

Больше всего опрошенных хотят найти квартиру стоимостью до 10 тысяч гривен в месяц (52%). Однако значительная часть соискателей в этом году увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тысяч гривен (35%). В прошлом году таких потенциальных арендаторов было лишь 23%.

Что касается больших сумм, то за жилье стоимостью 15 – 20 тысяч гривен готовы платить только 8% опрошенных. Интересно, что в прошлом году желающих в этом сегменте было больше – 10%. Квартиру по цене от 20 до 30 тысяч гривен готовы арендовать только 5%.



Сколько готовы тратить на аренду / Инфографика DIM.RIA

В то же время 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно. И это основной барьер при поиске квартиры для аренды. Также среди барьеров респонденты выбрали:

малое количество предложений (37%);

запрет на проживание с животными (37%);

ложные варианты жилья (21%) и другие.



Барьеры при поиске жилья / Фото DIM.RIA

Интересно, что желание сотрудничать с риэлторами в 2025 году возросло. Однако это больше касается покупки квартиры для сопровождения сделки. Арендаторы же преимущественно хотят искать жилье самостоятельно.